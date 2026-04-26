大阪酒吧「口吐牛奶」沖咖啡？ 奇葩行為惹劣評

日本大阪一間名為「ノコノコ」（NokonoKo）的酒吧，近日因一段離奇影片在網上掀起軒然大波。該影片顯示，酒吧疑似推出一項特殊服務，女侍應直接口含牛奶，然後將其「吐」入顧客的咖啡中，其操作手法引發外界對食品衛生及營商道德的強烈質疑。

疑為宣傳擺拍

這段具爭議的影片，由日本知名網紅「滝沢ガレソ」於25日在社交平台X上分享，瞬間引起廣泛關注，累積近600萬次觀看。

影片內容顯示，一名身穿制服的女性服務員，先將一杯未加牛奶的冰咖啡遞給顧客。當顧客顯露疑惑時，該服務員竟當場口含牛奶，其後直接將牛奶噴吐入咖啡杯中，完成所謂的「加奶」過程。影片最後更以戲謔語氣表示，這或許就是該店受歡迎的原因之一。

影片曝光後，立即引發日本網民的強烈反感，大多數留言直斥「難以接受」、「感到不適」，亦有網民質疑此舉已嚴重觸及食品衛生底線，或已違反相關法規。有評論更對日本部份店家為吸引流量而不惜挑戰社會底線的營銷手法，表達深切憂慮。

不過，由於影片中女服務員佩戴了收音咪（麥克風），外界亦有推測指，該影片可能由業者自行拍攝，僅為博取關注的宣傳或搞笑內容，並非真實的消費場景。

截至周日（26日），該酒吧尚未就事件作出任何官方回應。影片內容的真實性，以及是否涉及實際營業行為，仍有待進一步釐清。

