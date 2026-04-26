倫敦馬拉松｜人類全馬首次破2 肯雅跑手1小時59分30秒奪冠

人類長跑歷史在周日（26日）被徹底改寫。在2026年倫敦馬拉松賽事中，肯雅跑手薩維（Sebastian Sawe）以1小時59分30秒的驚人成績衝線，成為史上首位在正式比賽中，完成全程馬拉松「破2」壯舉的運動員，見證歷史時刻。

三雄齊破舊紀錄

今屆倫敦馬拉松男子組的競爭堪稱「世紀之戰」，焦點集中在肯雅的薩維、埃塞俄比亞的科杰查（Kojelcha），以及烏干達的半馬世界紀錄保持者基普利莫（Jacob Kiplimo）等頂尖跑手身上。

比賽戰況異常激烈，領先集團在完成半程時，時間已是驚人的1小時00分29秒，預示著一場紀錄大戰即將上演。戰至40公里處，薩維開始發力加速，成功擺脫科杰查的纏鬥，向著人類極限的2小時大關全力衝刺。

亞軍「地標戰」同創奇蹟

最終，薩維以1小時59分30秒的成績，率先衝過終點，將人類馬拉松的極限推向一個全新的紀元。

緊隨其後的科杰查同樣創造奇蹟，他以1小時59分41秒的成績獲得亞軍，不僅同樣「破2」，更令人咋舌的是，這僅僅是他首次參加全程馬拉松比賽，其「地標戰」成績已是史上第二快。

獲得季軍的基普利莫，其完賽時間亦達到2小時00分28秒。值得一提的是，本屆賽事的前三名選手，其成績均超越了已故名將基普圖姆（Kelvin Kiptum）所保持的2小時00分35秒原世界紀錄，足見今場比賽的水平之高，足以載入史冊。