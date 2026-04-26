Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

倫敦馬拉松｜人類全馬首次破2 肯雅跑手1小時59分30秒奪冠

即時國際
更新時間：19:48 2026-04-26 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-26 HKT

人類長跑歷史在周日（26日）被徹底改寫。在2026年倫敦馬拉松賽事中，肯雅跑手薩維（Sebastian Sawe）以1小時59分30秒的驚人成績衝線，成為史上首位在正式比賽中，完成全程馬拉松「破2」壯舉的運動員，見證歷史時刻。

三雄齊破舊紀錄

今屆倫敦馬拉松男子組的競爭堪稱「世紀之戰」，焦點集中在肯雅的薩維、埃塞俄比亞的科杰查（Kojelcha），以及烏干達的半馬世界紀錄保持者基普利莫（Jacob Kiplimo）等頂尖跑手身上。

比賽戰況異常激烈，領先集團在完成半程時，時間已是驚人的1小時00分29秒，預示著一場紀錄大戰即將上演。戰至40公里處，薩維開始發力加速，成功擺脫科杰查的纏鬥，向著人類極限的2小時大關全力衝刺。

亞軍「地標戰」同創奇蹟

最終，薩維以1小時59分30秒的成績，率先衝過終點，將人類馬拉松的極限推向一個全新的紀元。

緊隨其後的科杰查同樣創造奇蹟，他以1小時59分41秒的成績獲得亞軍，不僅同樣「破2」，更令人咋舌的是，這僅僅是他首次參加全程馬拉松比賽，其「地標戰」成績已是史上第二快。

獲得季軍的基普利莫，其完賽時間亦達到2小時00分28秒。值得一提的是，本屆賽事的前三名選手，其成績均超越了已故名將基普圖姆（Kelvin Kiptum）所保持的2小時00分35秒原世界紀錄，足見今場比賽的水平之高，足以載入史冊。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
11小時前
00:56
天文台︱周二、三落大雨？東北季候風再臨 本周後期再度降溫至20°C 5.1後始回暖
社會
6小時前
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
商業創科
9小時前
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 15:37 HKT
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
2026-04-25 19:30 HKT
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
6小時前
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
23小時前
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
生活百科
9小時前