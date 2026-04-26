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日岩手縣山火失控焚燒5日 居民嘆：大火比海嘯更絕望

即時國際
更新時間：18:05 2026-04-26 HKT
發佈時間：18:04 2026-04-26 HKT

日本北部岩手縣大槌町的山林大火已連續焚燒五日，火勢至今仍未受控。這座曾在2011年東日本大地震海嘯中遭受重創的沿海小鎮，如今再度面臨嚴峻災難。當局已動員逾1500名消防及自衛隊人員投入灌救，並向超過3200名居民發出疏散令。

火場面積逾千公頃 三分一居民撤離

據路透等外媒報道，這場山火自上周三起開始燃燒，受乾燥天氣及強風影響，火勢迅速蔓延。截至周日（27日）清晨，受災面積已擴大至1373公頃。由於火場逼近民居，當局已對鎮內1541戶、共計3233名居民發出撤離令，人數約佔該鎮總人口的三分之一。

大槌町在2011年的「311大地震」海嘯中，有近十分之一的人口不幸遇難或失蹤。如今再遭祝融之災，對當地居民無疑是再一次沉重打擊。

居民：火災將一切化為烏有

大槌町町長平野公三在記者會上表示，雖然自衛隊已出動直升機從空中灑水，但極端乾燥的氣候與陣風，持續助長火勢，令灌救工作變得極為困難。

一名正在避難的74歲居民小松義感慨道：「海嘯過後或許還會留下些什麼，但大火一旦燒過，一切都將化為烏有。」這番話道出了居民面對無情大火的無力與絕望。

根據日本氣象廳預測，該地區未來兩日均無降雨機會，最快要等到周二才可能有短暫陣雨，對滅火行動構成嚴峻挑戰。目前，山火的起因仍在調查中。日本消防廳則指，暫時僅錄得一宗在避難所內跌倒的輕傷報告，未有重大傷亡。

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