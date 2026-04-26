伊朗局勢｜伊媒：阿拉格齊將再訪巴基斯坦 隨後再赴俄羅斯

據伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）完成對阿曼（Oman）訪問後，預計將再次前往巴基斯坦，之後再轉赴俄羅斯。

阿拉格齊代表團部分成員已返回德黑蘭，就結束戰事相關議題進行磋商並獲取指示，預計將於周日晚在伊斯蘭堡與其會合。

伊朗方面日前宣布，阿拉格齊將出訪巴基斯坦、阿曼和俄羅斯三國。訪問期間，除了就雙邊事務協調、區域情勢發展進行磋商，伊方還將與三國就結束美國和以色列對伊朗的侵略戰爭、實現區域和平與穩定的最新進展交換意見。

伊朗外長阿拉格齊（左）完成對阿曼訪問後，預計將再次前往巴基斯坦，之後再轉赴俄羅斯。路透社

阿拉格齊早前訪問巴基斯坦，讚揚該國在推動區域和平方面的努力。路透社

阿拉格齊早前則在社交平台表示，早前訪問巴基斯坦「成果豐碩」，並讚揚該國在推動區域和平方面的努力。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前已取消派遣女婿庫什納（Jared Kushner）及特使威特科夫（Steve Witkoff）前往巴基斯坦的行程，並指伊朗隨時可以「打電話」進行談判。