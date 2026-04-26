伊朗局勢｜特朗普稱美國取消赴巴行程 指伊朗可打電話談判 伊方質疑誠意

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美方已取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗重啟停火談判的計劃，並指伊朗隨時可以「打電話」進行談判。

白宮證實，特朗普顧問庫什納（Jared Kushner）及特使威特科夫（Steve Witkoff）將不會前往伊斯蘭堡參與斡旋。特朗普接受美國媒體訪問，被問及是否恢復對伊朗戰事時稱，「我們還未考慮過這個問題」，並補充：「他們（伊朗）隨時可以打電話給我們。」

特朗普其後在社交平台發文解釋取消行程原因，指「花太多時間在旅程上，還有很多工作要處理」，並批評伊朗內部存在「嚴重內鬥與混亂」，聲稱「沒有人知道誰在掌權」。

另一方面，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）已抵達阿曼，展開其三國訪問行程的第二站。他在社交平台表示，早前訪問巴基斯坦「成果豐碩」，並讚揚該國在推動區域和平方面的努力。阿拉格齊同時對美國是否真正有意透過外交解決衝突表示懷疑，稱「仍未看到美方對外交的真正誠意」。