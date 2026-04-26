Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普稱美國取消赴巴行程 指伊朗可打電話談判 伊方質疑誠意

即時國際
更新時間：02:34 2026-04-26 HKT
發佈時間：02:34 2026-04-26 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美方已取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗重啟停火談判的計劃，並指伊朗隨時可以「打電話」進行談判。

白宮證實，特朗普顧問庫什納（Jared Kushner）及特使威特科夫（Steve Witkoff）將不會前往伊斯蘭堡參與斡旋。特朗普接受美國媒體訪問，被問及是否恢復對伊朗戰事時稱，「我們還未考慮過這個問題」，並補充：「他們（伊朗）隨時可以打電話給我們。」

特朗普其後在社交平台發文解釋取消行程原因，指「花太多時間在旅程上，還有很多工作要處理」，並批評伊朗內部存在「嚴重內鬥與混亂」，聲稱「沒有人知道誰在掌權」。

另一方面，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）已抵達阿曼，展開其三國訪問行程的第二站。他在社交平台表示，早前訪問巴基斯坦「成果豐碩」，並讚揚該國在推動區域和平方面的努力。阿拉格齊同時對美國是否真正有意透過外交解決衝突表示懷疑，稱「仍未看到美方對外交的真正誠意」。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
影視圈
6小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
8小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
炎明熹與劉嘉玲同場低胸鬥性感 Gigi穿貼身吊帶裙高貴造型獲激讚 受邀出席高級晚宴
炎明熹與劉嘉玲同場低胸鬥性感 Gigi穿貼身吊帶裙高貴造型獲激讚 受邀出席高級晚宴
影視圈
9小時前
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
影視圈
16小時前
李啟言父親離世丨李盛林牧師奔波醫院逾千日疑積勞成疾 曾為兒子阿Mo意外癱瘓獨自躲洗手間痛哭
李啟言父親離世丨李盛林牧師奔波醫院逾千日疑積勞成疾 曾為兒子阿Mo意外癱瘓獨自躲洗手間痛哭
影視圈
10小時前
第45期六合彩今晚（4月25日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,700萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎2700萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
6小時前
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
即時國際
12小時前
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
影視圈
5小時前