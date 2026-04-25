美國優先｜國會議員倡停發H-1B簽證3年研「加辣」 印度人最受影響

美國國會共和黨議員正推動一項名為《2026 年終止 H-1B 簽證濫用法案》的新法案，建議暫停核發新的 H-1B 簽證長達3年，期間現有簽證持有者應逐步離開美國，待計劃恢復後通過更嚴格的規定，且名額大幅減少。

這項法案由亞利桑那州（Arizona）共和黨籍國會議員克蘭發起，尋求修訂 1952 年的《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act）。此舉已引發科技業與移民社群高度關注。

配額減至2.5萬個抽籤變鬥年薪

建議具體措施包括將年度H-1B配額上限，從目前的8.5萬個大幅減少至2.5萬個；另廢除現行的抽籤制度，改以薪酬為基礎甄選，規定最低年薪為20萬美元（約157萬港元）；並要求僱主證明無法找到合格的美國工人填補職位，且近期未曾裁員。

禁帶家屬 禁申請永居

此外，法案還禁止 H-1B 工人攜帶家屬赴美、禁止申請永久居留權，並終止允許國際學生留美工作的「選擇性實習訓練」（Optional Practical Training, OPT）計劃。法案也提議將總統特朗普於 2025 年 9 月簽署的一項公告永久化，即對每位透過H-1B 計劃僱用的外國工人徵收10萬美元（78萬港元）的費用。

7成以上持證人來自印度

H-1B簽證計劃允許美國僱主臨時僱用從事專業領域的外國工人，是科技業延攬全球人才的重要途徑。根據美國政府數據，自2015 年以來，H-1B簽證70%以上是批發給印度專業人士。2024年的數據顯示，印度國民持有283,397份H-1B簽證，遠超第二名中國的46,680份。

包括亞馬遜（Amazon）、Meta 和Google在內的美國頂尖科技公司都是H-1B簽證的主要僱主。微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）和Google 行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）等科技巨頭領袖，都曾是H-1B簽證持有者。