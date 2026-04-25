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美國死刑｜注射藥物難以取得 特朗普政府建議重啟槍決、電椅等方式

即時國際
更新時間：21:12 2026-04-25 HKT
發佈時間：21:12 2026-04-25 HKT

美國司法部24日公布報告，建議除了目前普遍使用的藥物注射死刑外，重新引入槍決、電椅及氣體窒息等方式，作為對最嚴重聯邦犯罪定罪者的替代處決手段。報告指出，由於執行注射死刑所需藥物取得困難，因此有必要增加其他方式。

特朗普承諾在他第二任期內要恢復聯邦層級死刑，綜合外媒報道，上述建議來自司法部提出的相關報告。不過，由於相關法律程序冗長，距離下一次聯邦死刑執行可能已是數年後。

司法部批評，拜登前政府對40名死刑犯中的37人採取減刑等措施是「失敗之舉」。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）透露，已批准對9人求處死刑，強調此舉是為了「遏止最殘忍的犯罪，實現受害者的正義」。

美國大部分死刑執行仍由各州政府負責。此前約50年間，聯邦政府僅執行過3次死刑。特朗普總統在第一任期即將結束的2021年，恢復執行中斷了20年的聯邦死刑，第一任期最後幾個月以藥物注射方式處決了13名聯邦死囚。

後來拜登上台暫停了聯邦死刑執行，特朗普去年重返白宮後，正尋求對全美超過40名被告判處死刑，但這些案件尚未進入審判程序，而每一個案件都可能耗時多年。

布蘭奇在這份52頁報告中，指示司法部轄下聯邦監獄局修改死刑執行規範，「納入目前某些州法律已規定的其他合憲執行方式」，包括較傳統的槍決與電椅，以及阿拉巴馬州在2024年率先採用的窒息氣體方式。報告指出，增加替代手段可確保「即便某種藥物無法取得，也能執行死刑」。

美國是少數仍保留死刑的西方國家之一，不過，美國民眾對死刑的支持度近年逐漸下降。根據蓋洛普去年10月的調查，52%的受訪者支持對謀殺犯判處死刑，為50多年來最低，44%表示反對。

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