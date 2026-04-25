卑詩校園槍擊案｜槍手問ChatGPT如何犯案 OpenAI阿特曼為未報警阻悲劇道歉

加拿大卑詩省東北部小鎮坦布勒嶺 （Tumbler Ridge）今年2月發生嚴重校園槍擊案，據指疑犯去年6月曾向聊天機械人ChatGPT 諮詢犯案相關內容，營運商OpenAI封鎖該帳號卻未有報警，錯失阻止悲劇發生的機會。

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OpenAI行政總裁阿特曼近日向坦布勒嶺民眾表達歉意，表示已和該鎮鎮長克拉科卡（Darryl Krakowka）及卑詩省省省長尹大衛（David Eby）就此悲劇通話，他形容社區所承受的痛苦「難以想像」。而尹大衛指出：「道歉固然必要，但考量對社區造成的重大傷害，這遠遠不夠。」

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2026年2月10日，18歲跨性別女子范魯特塞拉爾（Jesse Van Rootselaar）在家中槍殺母親及繼弟後，前往當地中學開槍，造成6人死亡，其後自殺身亡。此案成為加拿大歷來死傷規模第二大的校園槍擊事件。

據悉，疑犯在去年6月曾經透過OpenAI的ChatGPT諮詢犯案相關內容，OpenAI得悉後認為未符合通報標準，僅將帳號停用。

OpenAI表示，ChatGPT被訓練要勸阻現實世界中的傷害行為，並在偵測到非法意圖時拒絕提供協助。該公司指出，當使用者表達可能傷害他人的計畫時，系統會將相關內容標記，交給人工審查員處理，由其判斷案件是否構成即時的人身傷害威脅，並決定是否應通報執法機關。