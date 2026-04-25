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馬里全境遭受武裝攻擊 首都巴馬科爆發激烈交火

即時國際
更新時間：19:47 2026-04-25 HKT
發佈時間：19:47 2026-04-25 HKT

西非國家馬里軍方週六（25日）表示，多個身分不明的武裝恐怖分子當天清晨同步對全國多處軍事據點發動攻擊，包括首都巴馬科（Bamako）在內的主要城市均傳出交火，戰鬥截至目前仍在持續。

綜合外媒報道，馬里武裝部隊（FAMa）聲明稱，安全部隊已經投入行動反擊，呼籲民眾保持冷靜與警戒。目擊者與媒體報導指出，巴馬科多個地區傳出密集槍聲與爆炸聲，包括靠近巴馬科國際機場（Modibo Keïta International Airport）一帶，有重型武器與自動步槍交火。軍營、檢查哨與首都周邊的軍事重鎮卡提（Kati）亦遭到攻擊。

此外，北部大城加奧（Gao）、中部的塞瓦雷（Sévaré）等地也傳出衝突，甚至可能波及東北部與分離主義勢力相關的基達爾（Kidal）一帶。

目前尚未經證實的消息指出，國防部長卡馬拉（Sadio Camara）官邸附近曾出現汽車炸彈攻擊。不過截至目前，官方尚未公布傷亡人數，也未有任何組織出面承認犯案。

本次攻擊模式與過去數年活躍於當地的聖戰組織伊斯蘭與穆斯林支持組織（JNIM）相似，隸屬於基地組織（Al Qaeda）體系，過去多次發動跨區協同攻擊，目標鎖定軍事據點與補給線，意圖削弱政府控制力。

自2012年以來，馬里長期陷入多方武裝衝突，涉及聖戰組織、圖阿雷格（Tuareg）分離勢力與各類民兵。2020年至2021年間連續政變後，軍政府掌權，並逐步與西方國家決裂，轉向與俄羅斯安全力量合作。然而即使展開多次軍事行動，安全局勢仍未見根本改善，反而出現攻擊頻率升高的趨勢。

這波全國性攻擊顯示武裝勢力仍具備跨區動員與打擊能力，也再次暴露軍政府在維穩與治理上的壓力。

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