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濟州旅遊｜中國人免簽變「扒手通行證」多人扒竊落網 巴士、傳統市場找目標

即時國際
更新時間：19:03 2026-04-25 HKT
發佈時間：19:03 2026-04-25 HKT

南韓旅遊勝地濟州島讓中國旅客免簽停留30天，不只吸引觀光客，也引來扒手「搵食」！近日當地不斷發生中國人扒竊的案件，濟州島警方為此成立了專案小組跟進。

韓媒《中央日報》報道，濟州東部警察局25日透露，40多歲中國遊客A某免簽入境濟州島（最多停留30天），本月9日在濟州市巴士竊走7旬乘客的錢包和20萬韓圜（約1060港元）現鈔，警方調閱監視器後，15日將其逮捕。

另外兩名50餘歲中國人B某及C某被捕，他們12日在濟州島某傳統市場扒走民眾皮夾，估計損失金額為100萬韓圜（約5300港元）；其中B某10日在另一處傳統市場竊取了8萬韓元（約425港元）。

而在本月14日，還有3名中國人在濟州島巴士上偷走乘客的錢包和60萬韓元（約3190港元）鈔票逃逸，至今尚未落網。

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