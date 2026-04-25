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六本木公寓命案｜47歲男殺同居女友潛逃馬來西亞落網 今引渡回東京

即時國際
更新時間：17:55 2026-04-25 HKT
發佈時間：17:55 2026-04-25 HKT

47歲日本籍男子高橋伸明2018年在東京六本木的公寓內殘忍殺害同居女友，案發後立即逃往馬來西亞，並被國際刑警組織列入紅色通緝令名單。他在2025年因持有毒品在馬來西亞被捕，儘管他以假身分活動，警方透過DNA確認他就是在日本犯下殺人罪的兇手。他在本周五服刑期滿後，周六即被引渡回日本面對謀殺指控。

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東京警視廳搜查1課25日宣布，成功逮捕47歲男子高橋伸明，此人涉嫌於2018年10月11日至12日間，在東京六本木的公寓內殺害當時29歲的同居女友巴萊塔久美（Baretta Kumi）。

根據警方調查，高橋伸明疑似以鈍器多次攻擊女友，使其嚴重腦損傷不治身亡。巴萊塔久美戶籍登記於橫濱市青葉區梅丘，但案發時與高橋同居於案發公寓。警方在現場發現一個鐵啞鈴，研判極可能即為行兇的凶器。

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高橋在案發後立即逃亡至馬來西亞，東京警視廳於2019年6月取得殺人罪逮捕令，並委託國際刑警組織展開跨國追緝。然而此後數年，高橋幾乎從人間蒸發。

去年高橋因涉嫌持有毒品，在馬來西亞落網，當地警方發現他持有緬甸籍假護照，經指紋比對、臉部辨識及DNA鑑定等多重程序，最終確認他實際上就是高橋伸明，遂通知日本警方高橋伸明已落網。他因毒品相關罪名在馬來西亞服刑，4月24日刑滿出獄後，隨即強制遣返日本。

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東京警視廳偵查人員日前親赴當地接人，4月25日正式將他帶回日本，同日完成逮捕程序。面對警方訊問，高橋伸明態度強硬地表示「沒有任何話要說」，全盤否認殺人指控。

日媒當年報道，高橋伸明在逃往馬來西亞前曾致電友人剖白說：「六本木事件是我幹的。我很抱歉。我還沒理清思緒，所以無法做出決定（自首）。」據他是半犯罪團伙成員，擁有多間餐廳，在六本木一帶人脈廣泛。

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