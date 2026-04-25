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俄烏戰爭｜前線烏兵曾斷糧17天瘦剩50kg皮包骨 伙食指揮官遭撤換

即時國際
更新時間：16:58 2026-04-25 HKT
發佈時間：16:58 2026-04-25 HKT

烏克蘭一批士兵在前線堅守長達8個月，糧食與飲水匱乏瘦至皮包骨，照片曝光後震驚各界。這些男兵肋骨清晰可見，體重從原本的80至90公斤暴跌至約50公斤。烏克蘭國防部在輿論壓力下，緊急撤換負責伙食供應的指揮官。

斷糧17天喝雨水融雪吊命

《衛報》報道，這場風波由士兵家屬西爾丘克（Anastasiia Silchuk）點燃，她把丈夫及其同袍的照片上傳至社交媒體，揭發士兵們營養不良、面色蒼白，肋骨突出的慘況。

據信這群士兵被部署在烏克蘭東北部城市庫皮揚斯克附近的奧斯基爾河左岸（Oskil River），守著一塊土地已有8個月之久，糧食、藥品只能靠無人機空投。情況最糟糕時曾斷糧17天，只能喝雨水、融雪求生。

西爾丘克稱，士兵們剛抵達前線時，體重大約80至90公斤左右，如今瘦到只剩下50公斤，有一次物資送達後，接下來整整10天再沒有任何食物補給，「我老公用無線電大喊大叫、苦苦哀求，說已經沒有食物和水了，但沒人理，或者說根本沒有人想理」，並強調這絕不只是個案。

另一名親屬波貝列日紐克（Ivanna Poberezhnyuk）也揭露，第14獨立機械化旅的士兵正面臨極度艱困處境，甚至有戰士因飢餓失去意識。

軍方懲處指揮官 

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，已撤換負責士兵伙食的指揮官。已知士兵駐守的位置非常靠近敵方防線，因此才選擇透過空投方式運送物資，且俄方相當注意食品、彈藥與燃料的運送，會盡可能攔截擊落。

西爾丘克西爾丘克透露，新指揮官接任後情況已有所好轉，「真的有在處理了。我老公說，他剛吃了比過去8個月加起來還多的東西」。

自俄羅斯總統普京2022年初發動全面侵略以來，俄烏之間的緩衝灰色地帶持續擴大，士兵往往得徒步走10至15公里才能抵達前沿陣地。

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