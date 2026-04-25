中國籍男子縱火燒北海道巴士候車亭被捕 案發後同區另有2宗不明火災

北海道俱知安警察署逮捕一名32歲中國籍男子，他涉嫌在留壽都村的巴士候車亭縱火。

據札幌電視台報道，被捕人名李新奇（リ・シンキ），現年32歲，住在留壽都村泉川地區，是一名普通員工，因涉嫌非現住建築物等放火罪名被捕。

警方調查顯示，李男涉嫌於4月23日深夜11時許，在自宅附近縱火焚燒木造巴士候車亭，導致候車亭全毀。警方透過周邊監視器畫面鎖定其身分，李男在問話時保持緘默，警方初步判定他是獨自犯案，沒有共犯。

此外，候車亭縱火案發生後4小時內，附近「留壽都度假酒店暨會議中心」內發生了兩宗不明原因火災，酒店 3樓亞麻布室數條浴巾，以及酒店腹地內1棵樹起火。