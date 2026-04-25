日岩手縣山火燃燒4天 毀8棟建築物 逾3200人疏散

日本岩手縣大槌町發生大規模山火，大火燃燒4天仍未救熄，燃燒範圍逾730公頃，超過1300名消防員及自衛隊部隊周六參與救火，迄今至少8棟建築物被燒毀，逾3200人要撤離。

大火於當地時間22日（周三）下午2時在小鎚地區的山林竄出，隨後迅速蔓延。截至周六上午，已燒毀逾730公頃（1800英畝）面積。

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山火逼近民居。法新社

現場山區濃煙沖天。路透社

直升機在空中撒水救火。路透社

大槌町附近山谷冒出大量煙霧。路透社

逾1300消防員及自衛隊員救火

當局周六動員10多架直升機、超過1300名消防員及自衛隊部隊前往撲救。

至少有8棟建築物被燒毀，但所有居民都已撤離，山火暫時沒有收到傷亡報告，僅一名60歲婦人摔傷。

焚燒範圍擴大至730公頃

當局已下達強制撤離令，涵蓋1541戶家庭約3233人。

山火散發的濃煙氣味遠在30公里外也可聞到，大槌町附近山谷冒出大量煙霧。

日本氣象廳預計本周內無降雨，無助撲滅大火。