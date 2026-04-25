日岩手縣山火燃燒4天 毀8棟建築物 逾3200人疏散
更新時間：14:26 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:26 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:26 2026-04-25 HKT
日本岩手縣大槌町發生大規模山火，大火燃燒4天仍未救熄，燃燒範圍逾730公頃，超過1300名消防員及自衛隊部隊周六參與救火，迄今至少8棟建築物被燒毀，逾3200人要撤離。
大火於當地時間22日（周三）下午2時在小鎚地區的山林竄出，隨後迅速蔓延。截至周六上午，已燒毀逾730公頃（1800英畝）面積。
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逾1300消防員及自衛隊員救火
當局周六動員10多架直升機、超過1300名消防員及自衛隊部隊前往撲救。
至少有8棟建築物被燒毀，但所有居民都已撤離，山火暫時沒有收到傷亡報告，僅一名60歲婦人摔傷。
焚燒範圍擴大至730公頃
當局已下達強制撤離令，涵蓋1541戶家庭約3233人。
山火散發的濃煙氣味遠在30公里外也可聞到，大槌町附近山谷冒出大量煙霧。
日本氣象廳預計本周內無降雨，無助撲滅大火。
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