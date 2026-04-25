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南非滅門慘案 | 一家7口遭綁架殺害 20歲女害人2度被性侵

即時國際
更新時間：13:48 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:48 2026-04-25 HKT

南非夸祖魯-納塔爾省紐瓦克區近日發生一宗駭人聽聞的滅門慘案，一家7口慘遭綁架，並被載往200公里外集體殺害，過程中涉及搶劫及性侵。其中一名20歲女受害人2度遭強暴，兇徒手段極為殘暴，警方其後拘捕3名20多歲的涉案嫌犯。7名受害人年齡介乎20歲至83歲，其中一名嫌犯曾替受害人家庭工作。

前員工犯案 殺人滅口

慘案於上周三（22日）上午揭發，當時一名幫傭抵達該家庭住處準備工作，卻發現屋內有闖入痕跡，且一家7口連同家中車輛全部失蹤。警方接報後，隨即啟動大規模搜索，出動多個警力部門與私人保安展開追查。

夸祖魯-納塔爾省長（右）安慰死者親屬。KZN Gov
夸祖魯-納塔爾省長（右）安慰死者親屬。KZN Gov

幫傭登門揭發 全家連車離奇失蹤

警方的調查迅速取得進展，於當日下午在附近區域逮捕了2名嫌犯，並在其中一人身上搜出屬於受害人的手機。隨後，警方根據線索在另一處地點逮捕第3名嫌犯，並尋獲一把槍。根據嫌犯指引，警方前往距離紐瓦克約200公里的梅爾莫斯，在當地尋獲了這一家7口的遺體。

警方調查後還原了慘無人道的案發過程。案發於21日晚，嫌犯強行闖入受害者家中，用繩索將全家人綑綁，並當眾性侵其中一名20歲女子。隨後，這家人被強押上自家的車輛，一路被載往遠方的梅爾莫斯。

逼交出提款卡密碼後行兇

到達目的地後，該名20歲女子又再次被性侵。隨後，兇徒逼迫其中3名家庭成員交出銀行帳戶細節與提款卡密碼。警方證實，從21日晚間到22日上午，受害人的帳戶出現多筆銀行轉帳紀錄。

在獲取錢財資訊後，嫌犯決定殺人滅口。其中3名受害人被開槍射殺，另外4人則被亂刀刺死。警方最終在嫌犯身上搜出11部手機，證實這是一宗有預謀的搶劫殺人案。

被捕的3名嫌犯年齡分別為21歲、26歲與28歲，已被落案控以性侵及謀殺等多項罪名，周五（24日）在夸杜庫扎裁判法院出庭受審。
  

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