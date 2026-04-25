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五角大樓兩巴士迎面相撞 致23人受傷包括10名美國防部人員

即時國際
更新時間：13:13 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:13 2026-04-25 HKT

兩輛巴士當天在美國五角大樓一巴士站附近迎面相撞，造成包括10名美國防部工作人員在內的23人受傷。

據《美聯社》引述五角大樓防衛局（Pentagon Force Protection Agency）發布的新聞稿指，事發於當地時間周五（24日）早上約7時30分前。一部隸屬Omni Ride公司的巴士，與另一部屬於Fairfax Connector公司的巴士，在五角大樓附近迎頭猛烈碰撞。

意外發生後，大批緊急救援人員趕赴現場。在23名傷者中，有18人需由救護車送往地區醫院作進一步檢查及治療，其餘5人則在現場接受敷治。當局確認，傷者中有10人為美國國防部的人員。截至目前，引發此次相撞事故的具體原因仍在調查當中。

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