Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獵人反成獵物 | 美富豪非洲狩獵小羚羊 遭5頭母象突襲踩死

即時國際
更新時間：13:06 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:06 2026-04-25 HKT

美國加州一名75歲富豪在中非國家加篷捕獵黃背小羚羊期間，突然遇上帶著一隻幼象的5頭母象，象群認為受到威脅而衝向他及一名同行獵人嚮導，富豪當場遭踩踏致死，同行的獵人嚮導亦身受重傷。

事發於本月17日，被踩死的富豪是太平洋農業土地公司（Pacific AgriLands）的老闆多西奧（Ernie Dosio），在加州莫德斯托管理1.2萬英畝的葡萄園，並為葡萄酒製造商提供設備和融資服務。

多西奧過去和戰利品合照。X@75secondes
多西奧過去和戰利品合照。X@75secondes
加篷的森林棲息著約9.5萬頭森林象。美聯社
加篷的森林棲息著約9.5萬頭森林象。美聯社
森林象被認為是極度瀕危物種。路透社
森林象被認為是極度瀕危物種。路透社

花31萬參加森林狩獵行程

多西奧友人透露，他從能拿得起步槍的時候就開始打獵了，所有狩獵行程均在嚴格許可下進行，程序合法，並以控制動物數量的保育名義登記。

多西奧花費4萬美元（31.24萬港元），參加今次加篷洛佩－奧坎達（Lope-Okanda）雨林的狩獵行程，目標是行蹤難以捉摸的黃背小羚羊，卻意外遇到帶著一隻幼象的5頭母象，大象們感到受威脅，立即衝向多西奧與同行的專業獵人。

護幼母象群突發動攻擊

即使專業獵人持有高功率步槍，仍被當場撞飛並身受重傷，步槍也在混亂中遺失。象群隨後轉而攻擊僅持霰彈槍、驚恐萬分的多西奧，最終將他踩踏致死。

負責組織狩獵之旅的旅行社Collect Africa證實多西奧遭踩踏身亡，美國大使館正在協調將其遺體運回加州的事宜。

家中收藏數百件戰利品標本

多西奧在非洲及美國獵殺不少動物，其家中戰利品室收藏數百件獵物標本，當中包括大象、獅子、犀牛、水牛、熊、鱷魚、斑馬、豹及鹿，是加州薩克拉門托狩獵俱樂部（Sacramento Safari Club）的知名人物。

加篷的森林棲息著約9.5萬頭森林象，佔該物種全球族群的大多數，而森林象被認為是極度瀕危物種。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
19小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
18小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
20小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
19小時前
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
2026-04-24 13:22 HKT
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
6小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
保健養生
2026-04-24 13:01 HKT
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
22小時前