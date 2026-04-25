獵人反成獵物 | 美富豪非洲狩獵小羚羊 遭5頭母象突襲踩死

美國加州一名75歲富豪在中非國家加篷捕獵黃背小羚羊期間，突然遇上帶著一隻幼象的5頭母象，象群認為受到威脅而衝向他及一名同行獵人嚮導，富豪當場遭踩踏致死，同行的獵人嚮導亦身受重傷。

事發於本月17日，被踩死的富豪是太平洋農業土地公司（Pacific AgriLands）的老闆多西奧（Ernie Dosio），在加州莫德斯托管理1.2萬英畝的葡萄園，並為葡萄酒製造商提供設備和融資服務。

多西奧過去和戰利品合照。X@75secondes

加篷的森林棲息著約9.5萬頭森林象。美聯社

森林象被認為是極度瀕危物種。路透社

花31萬參加森林狩獵行程

多西奧友人透露，他從能拿得起步槍的時候就開始打獵了，所有狩獵行程均在嚴格許可下進行，程序合法，並以控制動物數量的保育名義登記。

多西奧花費4萬美元（31.24萬港元），參加今次加篷洛佩－奧坎達（Lope-Okanda）雨林的狩獵行程，目標是行蹤難以捉摸的黃背小羚羊，卻意外遇到帶著一隻幼象的5頭母象，大象們感到受威脅，立即衝向多西奧與同行的專業獵人。

護幼母象群突發動攻擊

即使專業獵人持有高功率步槍，仍被當場撞飛並身受重傷，步槍也在混亂中遺失。象群隨後轉而攻擊僅持霰彈槍、驚恐萬分的多西奧，最終將他踩踏致死。

負責組織狩獵之旅的旅行社Collect Africa證實多西奧遭踩踏身亡，美國大使館正在協調將其遺體運回加州的事宜。

家中收藏數百件戰利品標本

多西奧在非洲及美國獵殺不少動物，其家中戰利品室收藏數百件獵物標本，當中包括大象、獅子、犀牛、水牛、熊、鱷魚、斑馬、豹及鹿，是加州薩克拉門托狩獵俱樂部（Sacramento Safari Club）的知名人物。

加篷的森林棲息著約9.5萬頭森林象，佔該物種全球族群的大多數，而森林象被認為是極度瀕危物種。