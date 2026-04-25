美國聯邦死刑 | 致命注射藥物難取得 擬納入槍決、電椅與氮氣窒息

美國總統特朗普政府周五（24日）宣布，擬將槍決、電椅與氮氣行刑列為對犯下最嚴重聯邦罪行者執行死刑的替代方式，並指出取得注射死刑藥物方面，存在困難。將替代方式納入處決方式後，即使某一特定藥物無法取得，也仍可執行死刑。

美國現行司法體系一般採用注射死刑，司法部周五指示聯邦監獄管理局使用戊巴比妥（pentobarbital）執行注射死刑，並納入槍決與電刑等方式，以加快執行進度，同時可考慮使用氮氣行刑。美國目前僅少數州立法允許採用氮氣方式。

特朗普去年9月在白宮橢圓辦公室手持已簽署的華府恢復死刑總統備忘錄。美聯社

阿拉巴馬州霍爾曼監獄的注射死刑執行室。美聯社

華盛頓州立監獄的注射死刑室。路透社

無法取得注射藥物 也可執行死刑

由於製藥公司拒絕向監獄出售可用藥物，部分原因是為了遵守歐盟禁令；報告指出，將替代方法納入規範，即使特定藥物無法取得，仍能執行死刑。

美國大多數死刑是由各州政府執行，在2021年第一個總統任期結束前不久，特朗普恢復執行停擺了20年的聯邦死刑，並於卸任前最後幾個月以注射死刑方式，處決13名聯邦囚犯，是120多年來任一總統任內數量最多者。在此之前的50年間，聯邦僅執行過3次死刑。

最新建議來自司法部一份報告，旨在兌現特朗普承諾於第2任期恢復聯邦死刑的競選主張。

撤銷拜登暫停執行死刑令

特朗普去年重返白宮後，撤銷前總統拜登對聯邦死刑所設的暫停執行令。司法部目前正對全美超過40名被告尋求判處死刑，但相關案件尚未開審，審理過程可能需時數年，距離實際安排下一次處決仍有一段時間。

代理司法部長布蘭奇在這份52頁報告的前言中表示，拜登政府的暫停令削弱了聯邦死刑制度，並讓受害者、他們的家屬、所屬社區以及整個國家承擔後果。

美國是極少數仍保留死刑的西方國家之一，但美國民眾對死刑的支持度已逐漸下降。根據蓋洛普長期民調，去年10月有52%受訪者表示支持對謀殺犯判處死刑，這是50多年來最低；另有44%表示反對。