白宮美女發言人放產假 萊維特預期5月誕第2胎

美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周五（24日）向記者道別，準備開始放產假，但未透露接替人選。28歲的萊維特在去年聖誕節後宣布懷上第2胎，預產期在5月。她是特朗普最受矚目的發言人之一，也是史上最年輕的白宮新聞秘書。

目前還不清楚她將放多久產假，而白宮尚未正式任命接替人選。《國會山莊報》報道，一般而言，聯邦員工，包括行政部門人員，通常可享有12周的有薪育嬰假。她說：「我隨時都可能生產，所以很快會再見到大家。」她表示，還會在25日白宮記者協會晚宴與媒體見面。

萊維特暫別記者。美聯社

萊維特透露這胎懷女嬰。美聯社

萊維特是特朗普最受矚目的發言人之一。美聯社

萊維特擅長以尖銳回應記者提問。美聯社

笑言每人都有特朗普電話

萊維特又開玩笑說：「我知道白宮這裡的團隊會把事情處理得很好，而且我也知道你們每人手上都有總統的私人電話號碼。」《大西洋》月刊上月報道，特朗普的電話號碼在記者圈流傳。新聞網站Semafor形容那是「華盛頓最公開的秘密」。

萊維特於去年12月在Instagram發文表示，她懷的第2胎是女嬰。她在貼文中說：「我非常感謝特朗普總統、幕僚長懷爾斯的支持，以及白宮營造了一個友善家庭的環境。」

較丈夫年輕32歲成熱話

她先前是特朗普競選活動的發言人，在2024年7月10日競選期間生下第一胎，是個男嬰。她在去年2月接受傳媒訪問時提到，她產後僅4天就重返工作崗位。她解釋，2024年7月13日特朗普遭暗殺未遂事件，令她比原本預期更早回到工作崗位。

她的丈夫是60歲地產發展商里奇奧（Nicholas Riccio），較她年長32歲，兩人的年齡差距一度成為熱話。而作為特朗普反媒體攻勢的代表，萊維特擅長以尖銳回應記者提問。