伊朗局勢 | 停火一旦破局 傳美軍擬定新攻擊計畫 鎖定霍爾木茲海峽
更新時間：10:39 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:39 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:39 2026-04-25 HKT
美國與伊朗停火局勢未明，美國有線電視新聞網（CNN）報道，美軍官員正在制定新的作戰計畫，以便在停火協議破局情況下，以關鍵能源航道霍爾木茲海峽為核心，展開軍事行動，向航道的伊朗軍事力量發動攻擊。
報道引述知情人士透露，美軍新一波規劃，將從過去較遠離海峽的伊朗本土目標，轉向霍爾木茲海峽、南阿拉伯灣與阿曼灣周邊，強化「動態打擊」密度，以壓制伊朗在關鍵水道的軍事活動能力，目標包括小型快速攻擊艇、埋雷船和其他非對稱武器等。這些武器和設備得以讓伊朗有效關閉航道，作為與美方的談判籌碼。
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相關人士認為，單靠對霍爾木茲海峽周圍的軍事打擊，不太可能有辦法立即重啟該海峽，除非能夠徹底證明伊朗的軍事力量百分之百遭到摧毀，或是幾乎肯定美國的軍事力量得以掌控，否則就得取決於總統特朗普願意承擔多大風險。
伊朗軍方高層與設施全納目標
其他研議的選項還包括，執行特朗普先前對伊朗軍民兩用及能源設施等基礎建設的打擊威脅，迫使伊朗回到談判桌；鎖定伊朗個別軍事領導人，以及德黑蘭政權內被美方視為協商強硬派的「阻撓者」，例如伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。
對此，五角大樓官員回應，「出於行動安全考量，我們不便討論未來或假設性活動」、「美軍持續提供總統選項，各個選項仍在檯面上」。
或針對剩餘軍力發動攻擊
美軍也可能對伊朗剩餘的軍事力量發動攻擊，像是在首波美以打擊行動中躲過一劫，或可能被移至新地點的導彈、發射器和生產設備。CNN先前引述美國情報評估，伊朗仍有約半數導彈發射器及數千架自殺無人機未遭破壞。
儘管特朗普對再度開戰態度謹慎，傾向透過外交解決，但消息人士坦言，停火並非無限期安排，一旦下達命令，美軍將可立即恢復攻勢。
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