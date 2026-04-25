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哥國雙胞胎生父竟非同一人？專家拆解極罕生物學奇聞

即時國際
更新時間：08:53 2026-04-25 HKT
發佈時間：08:53 2026-04-25 HKT

雙胞胎竟然可以「同母異父」？哥倫比亞發生一宗極為罕見的生物學奇聞。一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學實驗室申請親子鑑定，結果震驚各界：這對雙胞胎的父親竟然分別是兩名不同的男子。

DNA鑑定揭真相 生父另有其人

據英國廣播公司（BBC）報道，這宗令人嘖嘖稱奇的個案始於2018年。當時哥倫比亞國立大學的人口遺傳學和身分鑑定實驗室接獲一名女子的申請，研究人員隨即提取該女子、這對雙胞胎以及一名「疑似父親」男子的DNA進行比對。

哥倫比亞一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學實驗室申請親子鑑定，結果震驚各界。Alamy示意圖
哥倫比亞一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學實驗室申請親子鑑定，結果震驚各界。Alamy示意圖
DNA測試結果顯示，這對雙胞胎的父親竟然分別是兩名不同的男子。
DNA測試結果顯示，這對雙胞胎的父親竟然分別是兩名不同的男子。
這種同母異父的雙胞胎稱為「異父複孕」，這種情況非常罕見，全球僅有20多宗案例。Alamy 示意圖
這種同母異父的雙胞胎稱為「異父複孕」，這種情況非常罕見，全球僅有20多宗案例。Alamy 示意圖

鑑定結果令專家大感震驚：該男子的DNA雖與其中一名孩子完全吻合，證實為親生父子，但與另一名孩子的DNA卻毫不相符，顯示另一名雙胞胎成員的生父另有其人。

料短時間內與兩男發生關係致受精

遺傳學家烏薩肯（William Usaquén）對此現象解釋指，這種被稱為「異父複孕」（Heteropaternal Superfecundation）的情況，通常發生在女性排卵期間，於極短時間內先後與兩名不同男性發生性關係。

烏薩肯進一步分析，正常情況下，女性排卵後若其中一顆卵子受精，其餘卵子通常會死亡。然而，若另一顆卵子能異常存活24至36小時，便有機會在不影響首名男子精子的前提下，再與第二名男性的精子受精，從而形成同母異父的雙胞胎。

專家坦言，雖然這種情況在生物學理論上可行，但在現實中能見到真實個案，依然感到非常震撼及不可思議。

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