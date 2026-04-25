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伊朗局勢 | 美軍掃雷艦趕赴霍爾木茲 水兵在布吉島突遭猴子抓傷 緊急離隊治療

即時國際
更新時間：08:35 2026-04-25 HKT
發佈時間：08:35 2026-04-25 HKT

美國海軍近日傳出一宗罕見意外，一艘正趕往霍爾木茲海峽執行掃雷任務的軍艦，艦上一名水兵在途經泰國布吉島上岸時，竟遭到當地的猴子抓傷。軍方不敢大意，緊急將該名士兵送返日本母港治療。雖然任務未受延誤，但官員坦言，這種意外絕對是意想不到的「未知變數」。

意外插曲 完全沒料到

根據美國新聞網站Axios報道，這名隸屬於美國海軍掃雷艦「酋長號」（USS Chief）的水兵，原本正隨艦前往霍爾木茲海峽。官方報告指出，該軍艦與「開拓者號」（USS Pioneer）在4月中旬從東南亞出發，目的是搜尋並清除伊朗在海峽周邊佈設的水雷。

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涉事的美國海軍掃雷艦「酋長號」。X@pizzintwatch
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布普吉島以擁有大量長尾獼猴聞名。路透社
布普吉島以擁有大量長尾獼猴聞名。路透社
涉事掃雷艦事發時正前往霍爾木茲海峽。美聯社
涉事掃雷艦事發時正前往霍爾木茲海峽。美聯社

布吉島猴群攻擊性強

然而，在軍艦停靠泰國布吉島補充燃油期間，一名電子技術員在岸上遭到猴子攻擊並被抓傷。一名軍方官員無奈表示：「怪事就是會發生，這絕對是那種完全沒料到的意外。」

暫時不清楚攻擊水兵的是哪種猴子，但布吉島以擁有大量長尾獼猴聞名，且該物種具有相當強的攻擊性。為了確保水兵獲得完善的醫療照護，軍方已迅速將他送往位於日本佐世保的前線基地治療。

緊急送返日本母港治療

美國第7艦隊發言人證實，該名水兵已接受初步治療並送回日本接受進一步護理，此事對「酋長號」的行動或進度沒有任何延誤。

一名知情人士也打趣說，通常會擔心士兵上岸染上某些疾病，但絕對沒想到會是被猴子抓傷。

專家示警：獼猴恐帶致命病毒

事實上，這類意外不可輕忽。美國疾病管制與預防中心（CDC）曾警告，獼猴可能攜帶B型疱疹病毒，一旦被抓傷或咬傷，若未立即就醫處理，後果可能非常嚴重。

對於這群在航速緩慢、生活環境枯燥且危險的掃雷艦上服役的士兵來說，這宗「猴子攻擊事件」也成了海軍圈子裡瘋傳的熱門話題。
 

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