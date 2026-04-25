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26歲男下體突狂噴血爛掉 患陰莖癌卻因醫生誤診須切4吋保命

即時國際
更新時間：06:17 2026-04-25 HKT
發佈時間：06:17 2026-04-25 HKT

英國一名現年33歲的單親爸爸哈米爾（Steven Hamill）近日在電視節目中，分享一段既驚悚又令人反思的抗癌經歷。他在26歲時不幸患上罕見的陰莖癌，當時下體嚴重腫大且血流如注，卻因醫師一句「你太年輕不可能是癌症」而延誤診斷。最終癌細胞啃食其生殖器至外觀如「被咬一口的香蕉」，為了保命，他被迫切除約10公分（4吋）的生殖器。

下體噴血如注 醫誤判包皮炎延醫

根據《紐約郵報》報道，哈米爾憶述於2019年某日醒來時，發現生殖器異常腫脹，當時年僅26歲的他並未在意。直到某天他在廚房沖茶，突然感覺下半身濕濕的，向下一望，發現自己的下體「血流如注」，鮮血濺至牆壁、櫃子及地板，場面極其駭人。

他隨即就醫，惟診治醫師斷言他太年輕，「不可能是陰莖癌」，並指該病僅會出現在50歲以上人士身上。醫師當時判定他僅患有嚴重的「包皮龜頭炎」，僅開出類固醇藥膏治療。哈米爾當時以為避過一劫，詎料病情持續惡化，痛楚感如同「無數鋼針每秒刺向龜頭」。

姊姊婚禮噴血昏迷 塞紙尿褲硬撐

哈米爾病情最惡劣時，曾於姊姊婚禮前夕在車內噴血昏迷。為了不影響姊姊的人生大事，他忍痛在西裝內穿上成人紙尿褲，並在婚禮上靠飲酒麻醉劇痛。

直到再次求醫並轉診至癌症專科，醫師才驚覺癌細胞已嚴重侵蝕其生殖器，形容當時狀如「被咬過一口的香蕉」，中間出現巨大坑洞。由於癌細胞擴散迅速，原定的包皮切除術最終演變為必須切除約4吋的生殖器以救命。

拒絕重建活出自我 學會珍惜生命

術後，哈米爾選擇不進行重建手術，他認為生殖器的大小並不重要，且醫師無法保證手術能恢復感官知覺。這場大病令哈米爾對生命有了全新領悟，雖然外觀有所改變，但他表示自己在人際溝通及親密關係上變得更有深度，並學會更加珍惜生命，現時他積極向大眾分享經歷，提醒年輕男性切勿忽視身體異常警號。

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