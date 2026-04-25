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伊朗局勢｜美國宣布制裁約40間中國企業 財長貝森特：切斷伊朗軍費來源

即時國際
更新時間：04:56 2026-04-25 HKT
發佈時間：04:56 2026-04-25 HKT

美國財政部周五（24日）宣布，對中國大型煉油廠恆力石化及約40家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司和油輪實施制裁。美聯社報道，美方是為落實總統特朗普日前公布，要對與伊朗往來的企業實施的「次級制裁」，旨在全面切斷伊朗的核心財源。由於制裁將令相關公司被排除在美國金融體系之外，外界關注此舉會否影響數周後特朗普訪華行程的會晤安排。

中方強烈反對指損害合法權益

報道指，是次受制裁的對象包括恆力石化位於大連港的設施。該廠每日原油加工量約40萬桶，是中國最大的民營煉油廠之一。美國財政部指稱，恆力石化自2023年起接收伊朗原油，為伊朗軍方創造了數億美元收入。

報道又指，中國一直是伊朗石油的最大買家，在美以與伊朗爆發戰爭前，中國進口了伊朗八成至九成的出口石油。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周五強調，當局將持續收緊對伊朗運輸網絡、中間人及買家的約束。財政部本月早前已致函中國、香港、阿聯酋及阿曼的金融機構，警告若容許伊朗的非法經濟活動流經其體系，將面臨嚴厲的次級制裁。貝森特早前在白宮簡報會上直言，這是一項「非常嚴厲的措施」。

目前波斯灣戰火導致全球能源貿易陷入混亂，油價飆升。為緩解市場衝擊，財政部已對俄羅斯石油及已在海上的伊朗石油發出臨時制裁豁免。

對於美方的制裁行動，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇早前回應指，美方動輒實施制裁的做法破壞了國際貿易秩序與規則，嚴重干擾正常的經貿往來，並侵犯了中國企業和個人的合法權益。儘管中方多次表示反對，但由於中國大型企業及銀行與全球金融體系高度接軌，過往仍多會因避險而選擇遵守美方制裁規定。

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