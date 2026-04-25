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據報美邀普京出席邁阿密G20峰會 克宮未排除赴會 特朗普：踢出G8是錯誤

即時國際
更新時間：02:27 2026-04-25 HKT
發佈時間：02:27 2026-04-25 HKT

美國主辦的20國集團（G20）領導人峰會將於12月在邁阿密舉行。克里姆林宮周五表示，俄羅斯總統普京有可能赴美參會。此前美國總統特朗普曾表示，普京出席將「非常有幫助」，並直指當年將俄羅斯逐出八國集團（G8）是一個錯誤。

路透社報道，一名知情美國官員周五透露，美方已邀請俄羅斯出席今年在邁阿密舉行的G20年度會議，而莫斯科方面亦已接受邀請。克宮發言人佩斯科夫向國營電視台表示，普京可能親自前往邁阿密，亦可能委派其他俄方代表出席，強調莫斯科視G20為應對全球危機的重要平台。

美國總統特朗普表示，普京出席20國集團（G20）領導人峰會將「非常有幫助」。美聯社
美國總統特朗普表示，普京出席20國集團（G20）領導人峰會將「非常有幫助」。美聯社
克里姆林宮周五表示，俄羅斯總統普京有可能赴美參會。美聯社
克里姆林宮周五表示，俄羅斯總統普京有可能赴美參會。美聯社

特朗普周四在白宮被問及事件時，雖稱不知悉正式邀請的詳情，但他重申「與每個人對話」的重要性，並認為若普京當初沒被踢出G8，或許就不會出現現時的種種問題。不過，特朗普亦表示，儘管他正尋求結束俄烏戰事，但他對普京最終會否出席仍持懷疑態度。

自2022年俄烏衝突爆發導致俄美關係陷入冷戰以來最嚴重危機後，普京一直缺席G20領導人峰會。然而，特朗普自展開第二任期後，對俄態度轉趨友善，早前美方更延長了購買俄羅斯石油的制裁豁免。

美國國務院發言人周四表示，特朗普已明確表示歡迎俄羅斯出席所有G20會議，美方正致力於舉辦一屆成功且富有成效的峰會。俄羅斯副外長潘金亦向俄媒證實，俄方已獲邀以最高級別參與邁阿密峰會。

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