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蘇州APEC｜日本經產相擬5月訪華出席部長會議 「台灣有事」論後首次

即時國際
更新時間：21:38 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:38 2026-04-24 HKT

共同社報道，日本政府擬派經濟產業相赤澤亮正出席5月20至23日在江蘇蘇州召開的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，目前正就此展開協調。這是去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，首次傳出日本閣僚訪華計劃。

中日關係仍然緊張，但近期接連傳出日本經濟團體有意訪華。據報道，日本經濟同友會計劃5月訪華，日中經濟協會也計劃在上海等地考察企業。前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會的代表團擬於6月訪問北京。

高市去年11月在國會作出了台灣有事「可能構成存亡危機事態」的答辯。中方對此強烈不滿，今年1月加強了對日出口管理，並呼籲中國公民避免赴日旅遊。高市聲稱「對與中國的對話持開放態度」，但至今看不到雙邊關係改善的跡象。

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