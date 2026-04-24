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澳洲女自駕遊慘墮旱廁糞坑 困及腰糞水3小時獲好心技工救出

即時國際
更新時間：21:16 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:16 2026-04-24 HKT

一名女子在澳洲北部內陸地帶旅遊，人有三急使用野名罕廁竟飛來橫禍，廁所坍塌導致其受困深及腰的糞坑內足足3小時，直至好心技工經過才獲救。

綜合外媒報道，一名女子與丈夫和2個孩子，從國境東南部的首都坎培拉出發，駕車前往北領地省達爾文（Darwin）探望親戚，回程時前往愛麗絲泉西南方約145公里處的亨伯里（Henbury）隕石坑保護區遊玩。

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綜合外媒報道，一名女子與丈夫和2個孩子，從國境東南部的首都坎培拉出發，駕車前往北領地省達爾文（Darwin）探望親戚，回程時前往愛麗絲泉西南方約145公里處的亨伯里（Henbury）隕石坑保護區遊玩。

19日周日下午，女子使用保護區一處簡易坑式廁所（旱廁）時，地板突然塌陷，女子不幸跌入深2米的糞坑。糞水高度沒過腰部，女子無法脫身，情況危急，「裏面有糞便、尿液、尿布，什麼玩意兒都有」。

好心技工施援手

女子丈夫駕車載孩子沿着公路行駛，試圖找到手機有訊號的地點致電求助。他們在距離案發現場約53公里處的史都華井（Stuarts Well）遇見一名路過的熱心工匠相助。工匠用工具拆掉部分糞坑地板，把廁間牆也拆了，再把一條拖車繩垂降到糞坑裏讓女子抓住，然後用自己的D-Max四驅車設法把女子拉出來，救人全程超過45分鐘。

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女子全身僅有幾處擦傷，除此並無大礙，但受到驚嚇。《北領地新聞》報道，她獲救後被送往愛麗絲泉醫院。

追蹤愛麗絲泉消息的facebook專頁「愛麗絲行動」發布現場照片，可見簡易廁所已經拆了，周圍拉起封鎖線。北領地省職場安全局表示，保護區已通報此事，正在調查。

2024年7月，維多利亞省沃東加郡（Wodonga）也曾發生類似意外，一名男子深夜受困茅房，郡消防局救援人力趕抵現場後不得不拆掉廁所，花了1小時才把他救出來。2012年，昆士蘭省中部一名65歲婦人也背部朝下摔進糞坑，腿部骨折，獲救後由直升機送醫。

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