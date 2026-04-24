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內塔尼亞胡患癌推遲2個月公布 稱成功治療早期前列腺癌

即時國際
更新時間：19:44 2026-04-24 HKT
發佈時間：19:44 2026-04-24 HKT

以色列總理辦公室周五發布官方醫療報告，指總理內塔尼亞胡接受早期前列腺癌治療後已痊癒，目前健康狀況良好。

據《耶路撒冷郵報》報道，一份日期為2026年4月20日的年度健康報告指出，76歲的內塔尼亞胡曾患良性前列腺增生，2024年12月29日首次接受手術治療。手術在哈達薩醫療中心進行，手術成功且無併發症。

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哈達薩醫療中心沙雷特研究所所長波波夫澤表示，幾個月前，在一次例行體檢中，發現了一個0.9厘米的腫塊，經確診為前列腺腺癌，沒有轉移跡象。內塔尼亞胡2個半月前在哈達薩醫療中心接受了現代化的腎臟專科治療，後續的影像學和實驗室檢查證實病灶已完全消失。

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內塔尼亞胡表示，報告延遲兩個月發布，是為了避免伊朗有機會在戰爭期間利用他的病情進行宣傳。

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