美印關係｜特朗普轉發貼文稱印度「鬼地方」　新德里批品味低劣

美國總統特朗普23日在其自家社交平台Truth Social轉發一篇文章，內容提及印度是「鬼地方」（hellhole）。印度對此強烈不滿，印度外交部指相關言論資訊不足、不恰當且品味低劣。美國民主黨議員也斥特朗普冒犯無知。

綜合《衛報》、法新社等報道，特朗普轉發了保守派播客主持人薩維奇（Michael Savage）的長篇談話逐字稿，內容抨擊美國憲法賦予在美出生者公民身份的相關權利。文中指控在科技業工作的印度移民不願聘用本土出生的美國白人，還錯誤聲稱印度移民英語能力不足。

特朗普轉發批評移民的超長文章。

特朗普也發布附上薩維奇發表上述言論的影片，並寫到：「一個孩子在這裡出生就自動取得公民身份，然後他們就把整個家族從中國、印度，或者地球上某個鬼地方全帶過來」。

對此，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）公開回應稱，相關言論顯然是資訊不足、不恰當且品味低劣，完全不符合印美關係的現實，「印美關係長久以來建立在相互尊重與共同利益的基礎之上」。

特朗普轉發文章指印度是「鬼地方」。

美國國內也有聲音表達不滿。父母均為印度移民的民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）批評，特朗普的貼文冒犯無知，有損其所擔任職位的尊嚴，且生來便身處財富與特權之中，從未像許多移民家庭那樣必須艱苦打拚。

特朗普一直將全面打擊移民作為其標誌性政策，目前已把矛頭指向印度科技業工作者常用的簽證。這篇爭議貼文發布的時間點相當敏感，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）預計下個月訪問印度，正是為了緩和兩國近期升溫的緊張局勢。

特朗普與印度的爭端，與歷任美國總統數十年來努力避免摩擦的作法形成鮮明對比；美國決策者一直把印度視為制衡對手中國的重要力量。