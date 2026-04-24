南韓戒嚴風波｜尹錫悅被指派無人機滲透北韓為戒嚴製造理由 檢方求刑30年

南韓前總統尹錫悅被指控下令無人機滲透北韓，企圖刺激平壤採取軍事行動，為宣布緊急戒嚴製造理由，檢方24日為此向首爾中央地方法院求刑30年。



尹錫悅因在2024年12月3日突然宣布戒嚴，引發極大政治動盪，他事後被免職並被控告多項罪名，其中發動內亂罪在今年2月罪成，已判囚終身。

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南韓前總統尹錫悅不服發動內亂罪一審無期徒刑判決，提出上訴。（美聯社）

案情指出，尹錫悅等人涉嫌於2024年10月份指示軍方向平壤滲透無人機，企圖刺激北韓採取軍事行動，成為宣布緊急戒嚴的正當理由。

檢方表示，無人機行動加劇了兩韓軍事緊張局勢，且在無人機墜毀後，有可能洩露與這項行動和南韓軍事能力相關的敏感資訊。

尹錫悅宣布戒嚴令引發大批民眾抗議，要求他下台。路透社

代表尹錫悅的律師否認指控，強調他沒有採取任何可能引發兩韓軍事衝突的行動。

尹錫悅為此被控「為敵謀利」罪。即使他沒有直接與敵方勾結，若其行為導致南韓軍事利益受損或敵方得到援助，該罪名仍然適用。