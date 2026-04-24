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zoom｜日本音樂設備商告網上會議平台侵犯商標權 法院判勝訴獲賠800多萬

即時國際
更新時間：16:30 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-24 HKT

日本電子音樂設備製造商Zoom入稟，指控美國線上會議系統Zoom的標誌與其商標過於相似，構成商標侵權。東京地方法院周五裁定其勝訴，線上會議系統zoom營運商及日本經銷商合共須賠償內的兩家公司需支付總計超過1.8億日圓（約883萬港元）的賠償金。

電子音樂設備製造商Zoom於2006年在日本註冊商標。 fb / 株式会社ズーム
電子音樂設備製造商Zoom於2006年在日本註冊商標。 fb / 株式会社ズーム
電子音樂設備製造商Zoom於2006年在日本註冊商標。 fb / 株式会社ズーム
電子音樂設備製造商Zoom於2006年在日本註冊商標。 fb / 株式会社ズーム

總部位於東京的電子音樂設備製造商Zoom，於2006年在日本專利局註冊了其標誌商標。其聲稱因新冠疫情爆紅的網上會議系統Zoom標誌與其商標過份相似構成侵犯商標權，2021提出訴訟，要求對方禁止使用、移除該標誌並賠償損失。

美國公司辯稱，Zoom的標誌顏色和設計，與原告商標有明顯的視覺差異。

網上會議系統Zoom因新冠疫情爆紅，至今被廣泛使用。 Zoom support
網上會議系統Zoom因新冠疫情爆紅，至今被廣泛使用。 Zoom support

東京地方法院法官澀谷勝海24日裁定，Zoom美國公司須賠償約1.66億日圓，其日本經銷商則賠償約1,600萬日圓。但法院並未頒令禁止線上會議系統繼續使用該商標。

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