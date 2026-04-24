巴拿馬運河能源產品吞吐量增 傳貨輪出價3000多萬元買「插隊權」

伊朗為了反擊美國、以色列2月28日展開的聯合軍事行動，3月1日開始嚴格管制阿拉伯半島東側波斯灣咽喉航道霍爾木茲海峽通行，導致波斯灣能源與關鍵物料輸出受阻。阿拉伯半島西側紅海連結的巴拿馬運河航運量連日大增，外媒報道指巴拿馬運河臨時通行權競標價百萬美元起跳，巴拿馬運河管理局23日說，價格離譜反映了需求「暫時」增長的現狀，不代表運河持續壅塞。管理局表示，今年的難關還在後頭，不敢掉以輕心。

拍賣均價飆至38.5萬美元

路透社引述巴拿馬運河管理局指出，中東衝突爆發後，臨時通行權拍賣均價從先前大約13.5萬至14萬美元（約105至110萬港元）大漲至38.5萬美元（約302萬港元），原因在於通行流量大增，拉高預定需求。



上周有報導稱，一艘液化石油氣（LPG）貨輪在競標過程付了高達400萬美元（近3135萬港元）的天價，以確保能快速通過巴拿馬運河。運河管理局財務副總裁維爾（Victor Vial）僅表示，確實有部分船舶最近在競價過程支付超過100萬美元的高價，但均屬「特殊狀況」，與短期需求增加有關。他還說，大多數船隻會提前預訂通行時間，以免排隊苦等。

巴拿馬運河。iStock

巴拿馬運河。iStock

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多種預訂機制應對需求



巴拿馬運河提供多種預定機制，例如LoTSA系統（Long Term Slot Allocation，長期通行時段分配，允許航商提前預訂過境時間），還有專門為液化天然氣（LNG）貨船設置的系統。



對於並未提前預訂的船舶，運河提供臨時預訂與競價服務，目前每天競價系統提供3到5個時段競標。運河管理員華斯蓋茲（Ricaurte Vazquez）表示，貨櫃輪、LPG船舶都是近期表現最強勁的種類，能源產品在運河吞吐量佔比愈來愈大。

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密切監測厄爾尼諾 維持蓄水湖水位穩定

巴拿馬運河指出，近期持續針對人工蓄水湖水位採取因應措施，密切監測今年夏天可能出現的「強厄爾尼諾」（strong El Nino）現象的風險。運河管理局副局長德馬羅塔（Ilya Espino de Marotta）指出，旱季期間降雨量異常，導致加頓湖（Gatun Lake）、阿拉胡耶拉湖（Lake Alhajuela）處於滿水位，讓運河得以蓄水。



德馬羅塔說，預計從現在到12月不會出現任何重大狀況，但會持續緊盯，目標是下一個旱季到來之前盡力保持蓄水湖高水位。往年乾旱曾導致運河每天通航次數大減。