球迷赴美看世界盃 美民權組織發旅遊警示 指或遭任意拘留、驅逐出境

2026年世界盃將於今年6月揭開戰幔，今屆賽事由美國、加拿大及墨西哥三國聯合主辦。美國數十個民權組織周四（23日）聯合發佈旅遊警示，提醒計劃赴美觀看2026年美加墨世界盃足球賽的外國遊客，可能面臨任意拘留、驅逐出境以及其他侵犯人權行為的風險。

美國公民自由聯盟、全國有色人種協進會等數十個民權組織聯合簽署這份旅遊警示。這些組織說，世界盃比賽將在美國11個不同城市舉行，「鑑於美國人權狀況持續惡化，且國際足協、賽事舉辦城市及美國政府均未採取有意義的行動或提供具體保障」，特此發布旅遊警示。

世界盃中代表墨西哥的吉祥物Zayu，原型為美洲豹，名字寓意團結、力量與快樂。法新社

美國西岸的洛杉磯將舉行部份賽事。法新社

美國的店舖售賣世界盃紀念商品。法新社

向球迷、球員及記者示警

根據該旅遊警示，世界盃期間前往美國及在美國境內旅遊的球迷、球員、記者及其他訪客，可能面臨種族歧視、社交媒體審查及電子設備搜查等。

一旦被送入移民拘留設施，則可能面臨「遭受殘忍、不人道或有辱人格待遇乃至死亡」的嚴重風險。

促保持謹慎 制訂應急計劃

其中，移民和少數族裔在前往美國及在美國境內旅遊時「最易遭受嚴重傷害」。旅遊警示建議上述人員在前往美國及在美國境內旅遊時保持謹慎，並制訂應急計劃。

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦。美國舉辦賽事的球場集中在多個大城市，如西岸的洛杉磯、三藩市、西雅圖和東岸的紐約、邁阿密等。