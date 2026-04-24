尼泊爾珠峰南坡開通受阻 30米冰塔阻登山路線 攻頂「塞車」恐重演

喜馬拉雅山區將迎攀登旺季，但尼泊爾從一號基地營通往珠穆朗瑪峰南坡的登山路線，卻遭高達30米的大塊不穩定冰塔阻擋，導致登山季準備工作進度落後，外界擔憂恐重演2019年攻頂「塞車」的情況。

春季通常是攀登珠峰天氣最理想的季節，負責在珠峰架設繩索和梯橋的「冰川醫生」在3周前抵達基地營，通常到4月應已把路線架設到3號基地營，但目前仍被位於一號基地營下方約600米處的大塊冰塔阻擋。

喜馬拉雅山區將迎攀登旺季，但尼泊爾從一號基地營通往珠穆朗瑪峰南坡的登山路線尚未開通。路透社

珠峰南坡登山路線遭高達30米的大塊不穩定冰川塊阻擋，導致登山季準備工作進度落後。路透社

尼泊爾從基地營通往珠峰的登山路線遭冰塔阻擋，圖為探險隊成員站在冰川旁。路透社

大多數珠峰登頂活動從尼泊爾一側出發，而非經由相對較容易的西藏路線。路透社

等自行融化 別無選擇

尼泊爾旅遊部門發言人高塔姆表示，這一冰塔屬自然形成，目前無法修復，也無法移動，有關方面只能持續觀察並評估。

「冰川醫生」表示，他們找不到繞過去的方法，「到目前為止，我們還沒找到人工讓它融化的方法，所以除了等待它自行融化、崩落之外，別無選擇」。目前預期的攀登有利天氣只會持續到5月底。雪巴人希望在未來幾天內完成通往2號基地營的架繩作業，並在一周內完成通往山頂的架設。

「死亡地帶」恐重演塞人

若延誤持續，登山者可能被迫壓縮高海拔適應和攻頂節奏，集中在5月中下旬短暫的天氣窗口期攻頂。外界擔憂，這將極大增加珠峰高海拔地帶，尤其是海拔8000米以上「死亡地帶」出現嚴重「塞車」的風險。

尼泊爾知名登山家兼攝影師施雷斯塔（Purnima Shrestha）準備第6度攻頂。她表示：「路線延後開通，使大家更加擔心今年攻頂高峰時可能會出現『塞車』。」即使路線很快開通，本季的攀登窗口仍可能縮短。

410人獲發攀登許可 中國近百人居首

大多數珠峰登頂活動從尼泊爾一側出發，而非經由相對較容易的西藏路線。去年有超過700人（包括嚮導）從尼泊爾側登頂，中國一側僅約100人。尼泊爾政府本季已向410人發放珠峰攀登許可。其中，中國登山者98人居首，美國、印度和英國登山者分列其後。而根據登山組織說法，中國今年未向外籍人士核發許可。

自2019年大量登山者在珠峰排隊的照片爆紅後，尼泊爾一直收緊登山許可制度，並大幅提高費用。今年外籍人士春季攀登珠峰的費用，已從1.1萬美元（8.6萬港元）提高至1.5萬美元（約11.7萬港元）。

