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北海道旭山動物園驚傳棄屍案 男職員涉將妻遺體棄於焚化爐

即時國際
更新時間：13:08 2026-04-24 HKT
發佈時間：13:08 2026-04-24 HKT

日本北海道旭川市知名景點旭山動物園驚傳棄屍案，園內一名男職員因涉嫌將其30多歲的妻子遺體棄置於動物園內的焚化爐，正被警方調查。

據《北海道放送》報道，涉案的30多歲嫌犯為旭川市公務員，在旭山動物園負責相關業務。他在警方查問時供稱，將妻子的遺體棄於旭山動物園的焚化爐內。

旭山動物園是北海道旭川市知名景點。美聯社
旭山動物園是北海道旭川市知名景點。美聯社
旭山動物園4月8日至28日為夏季開園前的休園準備期。維基網站
旭山動物園4月8日至28日為夏季開園前的休園準備期。維基網站

棄屍後若無其事上班

令人震驚的是，該名男子在周四（23日）、即警方展開調查前仍和平常一樣出現在動物園上班，表現極為冷靜。

旭山動物園4月8日至28日為夏季開園前的休園準備期，因此園內沒有遊客。

適逢休園 場內無遊客

警方目前尚未公布嫌犯的犯案動機，僅表示正在審慎調查中。

當地警方正根據嫌犯的供述，在園區內進行大規模搜索與蒐證，並持續調查其犯案動機及妻子遇害的經過。

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