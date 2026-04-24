伊朗局勢 | 傳穆傑塔巴說話困難 需裝義肢或要整容 美媒揭神隱原因

美國《紐約時報》周四（23日）根據多名伊朗現任、前任官員，以及熟悉內情消息人士報道，一直神隱的伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），其傷勢比之前所知的還要嚴重，其中一條腿已經接受3次手術，正在等待安裝義肢；面部和嘴唇嚴重燒傷，導致說話困難，未來他可能需要接受整形手術。他迄今不願公開影像、聲音，是不希望以最高領袖身分首次公開談話顯得脆弱。

不願脆弱示人

報道說，能接觸穆傑塔巴的人極其有限，主要是醫療團隊。而心臟外科醫生出身的伊朗總統佩澤希齊揚和衛生部長，親自參與穆傑塔巴的治療。

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穆傑塔巴被指心智敏銳，也參與政事。路透社

盛傳穆傑塔巴在導致哈梅內伊（左）身亡的2月28日美以空襲中受傷。路透社

《紐約時報》指穆傑塔巴在導致哈梅內伊身亡的2月28日美以空襲中受傷，除了一條腿動了3次手術正等待裝義肢外，一隻手也動過刀，正緩慢恢復功能。另外，臉部和嘴唇嚴重燒傷，使他說話有困難，而且將需要整容。

心智敏銳 參與政事

不過這些官員表示，穆傑塔巴儘管傷勢嚴重，但是心智敏銳，也參與政事。

穆傑塔巴受傷後一直藏身至今，未公開露面，現在要接近他極為困難，也受到限制，他身邊多半為一群醫護團隊。革命衛隊高階指揮官和政府高層官員擔心遭以色列追蹤狙殺，避免前往探望。

這些官員表示，穆傑塔巴至今未透過錄影現身、或錄音發聲，是因為不希望以最高領袖身分，首次公開露面或發聲演說時，顯得脆弱或聽來虛弱。迄今他發表的訊息都是書面聲明，在網上發表並由國營媒體宣讀。

原始方式傳遞消息

消息人士透露，要傳遞給穆傑塔巴的訊息，為手寫、密封後，透過多名可信賴的信使，以一個傳一個的原始方式傳遞，途經公路、小道，搭乘汽車或者電單車等多種交通工具；他的指示也以同樣方式回傳。

紐時指出，受限於安全考慮、傷勢與聯繫困難，穆傑塔巴目前已將多數決策權暫時下放給軍方將領。分析人士認為，伊朗權力結構正出現顯著轉變，由革命衛隊主導的軍事集體逐漸成為安全、戰爭與外交決策的核心。

