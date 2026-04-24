婚前惡作劇 | 佛羅倫斯女遊客攀噴泉雕像 圖摸生殖器遭依法追究

意大利文藝復興名城佛羅倫斯上周六（18日）發生遊客破壞地標雕像事件，引發輿論關注。一名28歲女遊客疑為搞婚前惡作劇，攀爬市中心著名雕塑，試圖觸摸其生殖器官，遭警方依法指控損害文化資產。當局表示，雕像因女遊客行徑受損，估計維修費用約為5000歐羅（約4.55萬港元），將依法追究責任。

事發於領主廣場（Piazzadella Signoria）的海神噴泉。該噴泉由雕塑家阿曼納提（Bartolomeo Ammannati）於1559年創作，具有重要歷史與藝術價值。雕像中央為羅馬海神涅普頓（Neptūnus），底座配有馬匹與戰車造型，整體構圖以海神駕馭戰車為主軸，象徵海洋的力量與統治。是當地代表性地標之一。

海神雕像於1559年創作。美聯社

海神噴泉由雕塑家阿曼納提於16世紀創作，具有重要歷史與藝術價值。美聯社

佛羅倫斯領主廣場是著名觀光景點。維基網站

友人慫恿下攀爬

該名女遊客即將在當地舉行婚禮，疑似在友人起哄下攀上雕像，過程中踩踏馬匹雕塑並抓住裝飾浮雕以防滑落。警方當場制止並將其帶離現場，並依破壞藝術與建築資產罪名提出指控。

她事後坦承，自己為了婚前惡作劇才攀爬古蹟。經專家檢視，雕塑馬匹腿部與部分裝飾受損，雖然輕微，但仍需修復，維修費用約為5000歐羅。該名女遊客的身份及國籍未有公開。

雕塑輕微受損 維修費估計5000歐羅

類似事件近年屢見不鮮，早在2005年，就曾有遊客攀爬該雕像導致損壞，促使當局加裝監視設備。2023年亦有外國遊客為拍照攀爬，造成更嚴重破壞；同年夏季，還有人試圖攀登大衛像複製品，引發安全疑慮。

佛羅倫斯藝術文物辦公室主任卡塞利（Giorgio Caselli）直言，近年攀爬古蹟或藝術品的挑戰已成一股歪風，他批評此類行為「無知與膚淺」，呼籲各界對文化遺產保持應有的尊重與敬意。