生擒馬杜羅 | 美特種兵押注$25萬贏$312萬 涉內幕交易被捕

美國特種部隊今年1月3日對委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，逮捕時任總統馬杜羅及其妻子弗洛雷斯，並將他們迅速押送至紐約，面對毒品走私指控審訊，震驚全球。現時卻傳出一名參與該突襲行動的特種部隊士兵，竟涉嫌利用職務之便獲取內幕消息，在知名的預測市場平台瘋狂下注「馬杜羅下台」，大賺逾40萬美元（逾312萬港元），目前已遭到逮捕並起訴。而總統特朗普回應時表示，對地緣政治事件被拿來下注的趨勢感到擔憂。

根據周四（23日）解密的起訴書顯示，隸屬於美國特種部隊的陸軍軍士長范戴克（Gannon Ken Van Dyke），涉嫌於去年12月底在知名的預測市場平台Polymarket開戶。當時他針對馬杜羅是否會在今年1月底前「下台」的預測，重金押注了約3.2萬美元（25萬港元）。

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有美軍在Polymarket平台瘋狂下注「馬杜羅下台」，大賺逾40萬美元。美聯社

有美軍在Polymarket開戶，進行內幕交易。路透社

一名參與抓捕馬杜羅（圖）的特種士兵因涉及內幕交易被捕。X@JimLaPorta

馬杜羅被美軍抓捕，竟扯出有美軍進行內幕交易獲利。X@MilitaryCooI

參與抓捕馬杜羅 預測市場平台瘋狂下注

調查指出，這筆賭注在當時被視為勝算極低的冷門項目，但范戴克顯然勝券在握。從12月27日到1月2日期間，他前後共下了13筆賭注；驚人的是，就在他最後一次下注後的幾小時，美軍便在當天深夜發動突襲，成功逮捕馬杜羅。

范戴克2008年加入陸軍，2023年升任軍士長，為派駐在布拉格堡（Fort Bragg）的現役軍人，目前面臨5項刑事指控，包括非法使用機密政府資訊謀取私利、竊取非公開政府資訊、商品詐欺、電訊詐欺及非法金錢交易。他將在北卡羅萊納州首度出庭，法院案卷顯示，目前尚未有律師為其辯護。若所有罪名成立，他最高可被判處50年監禁。

去年底在Polymarket開戶

檢方發現，范戴克在獲取超過40萬美元的利潤後，手法相當謹慎。他先將資金匯入國外的加密貨幣金庫，最後才轉存至個人網絡券商帳戶。這宗涉及「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的異常交易規模龐大，幾乎在獲利當時就引起了執法部門的追蹤。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）針對此案發表嚴正聲明，強調受託守護國家機密的人員，有責任保護軍事同袍與國家安全，絕不能將相關資訊當作個人發財的工具。

事實上，美國有線新聞網（CNN）上月就曾引述知情人士說法，指聯邦檢察官正在調查涉及馬杜羅的預測交易。曼克頓聯邦檢察官辦公室的證券與商品欺詐小組，也在上月與Polymarket平台代表會面了解情況。

特朗普：整個世界變賭場！

對此，總統持朗普也表達看法，他對於地緣政治事件被拿來下注的趨勢感到擔憂。被問及此案時，他表示不熟悉細節，但將此情況比喻為棒球名將羅斯（Pete Rose）曾因賭博遭禁賽的事件。他說：「這就像羅斯押注自己的球隊一樣。」

被追問是否擔心與伊朗戰爭相關的賭注時，特朗普表示這是全球性問題。他說：「不幸的是，我認為整個世界某種程度上已變成一個賭場。」他並指出這類投注「在全球各地都在發生」，他對此並不滿意。