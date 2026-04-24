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美購物中心美食廣場爆槍擊 釀1死5傷 職員顧客紛逃命 　　

即時國際
更新時間：10:01 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:01 2026-04-24 HKT

美國路易斯安那州首府巴吞魯日市一間購物中心發生槍擊案，造成1人死亡，5人受傷。警方已逮捕5名嫌犯，事發時現場陷入恐慌，店舖職員及顧客紛紛走避，十分混亂。

事發於當地時間周四（23日）下午1時22分左右，現場是路易斯安那購物中心美食廣場，警方翻查閉路電視發現，槍擊案並非隨機開槍行兇，而是2幫人爭執，隨後互相開火，一些無辜民眾不幸中彈。

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警員到場後即持槍戒備，氣氛緊張。路透社
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警員接報到場，持槍戒備。美聯社
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發生槍擊案的購物中心。美聯社
發生槍擊案的購物中心。美聯社
當局到場調查。美聯社
當局到場調查。美聯社

2幫人爭執拔槍駁火 殃及無辜民眾

當局已拘捕5名嫌犯，至少2名開槍嫌犯在逃。警方最初發布的消息是10人受傷，後續更新消息稱一人死亡，至少5人受傷。

路易斯安那州長蘭德里在社交媒體發文說，他正與執法部門協調，並要求民眾避開案發地點。網上流傳的圖片顯示，大批警察和警車趕到案發現場維持秩序。

據拉斐特教區校長布萊特在facebook上的貼文，3名來自阿森松聖公會學校（Ascension Episcopal School）的高中畢業生是槍擊受害人之一。

路州剛發生大規模槍釀9死

電工特里奧特事發於正在距離美食廣場幾百呎的購物中心工作，突然聽到槍聲，認為可能有槍手，迅速用螺絲關上工作地點的門，並與另外2名工人一起蹲下。特里奧說：「大家都在奔跑尖叫，我以為是恐怖襲擊。」

在服裝店工作的巴頓說，她和其他員工衝進休息室避難，直到警察到場。

路易斯安那州什里夫波特市剛於19日發生大規模槍擊事件，一名男子槍殺自己的7個孩子和另一名兒童，打傷妻子及女友，隨後劫車逃跑，被警方擊斃。

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