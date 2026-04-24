印度美籍女遊客被民宿員工落藥性侵 還遭禁錮三日切斷WiFi阻求援

印度發生一宗令人髮指的遊客遭性侵案。一名來自美國華盛頓的女遊客，日前在印度西南部卡納塔卡邦（Karnataka）旅遊期間，懷疑遭到民宿員工落藥性侵。涉事民宿老闆事後更涉嫌切斷屋內 Wi-Fi 並將其禁錮長達三日，試圖阻止受害人對外求援。

綜合《印度斯坦時報》及《NDTV》報道，受害美籍女子在科達古（Kodagu）地區的庫塔村（Kutta）投宿期間，疑被給予一杯混有不明藥物的飲料。女事主喝下後隨即失去意識，並在昏迷狀態下遭到一名來自賈坎德邦的男員工性侵。

一名來自美國華盛頓的女遊客，日前在印度旅遊期間，懷疑遭到民宿員工落藥性侵。Alamy 示意圖

女事主喝下一杯混有不明藥物的飲料後，隨即失去意識，並在昏迷狀態下遭到一名來自賈坎德邦的男員工性侵。Alamy示意圖

民宿老闆在案發後為了掩蓋罪行，竟然關掉民宿內的 Wi-Fi 連線。由於通訊中斷，受害人被迫困於民宿內長達三天，無法與外界取得聯繫。Alamy示意圖

切斷網絡絕外援 脫險後報美領館

警方調查發現，民宿老闆在案發後為了掩蓋罪行，竟然關掉民宿內的 Wi-Fi 連線。由於通訊中斷，受害人被迫困於民宿內長達三天，無法與外界取得聯繫。直到第三天，她以欲前往邁索爾（Mysuru）為由成功脫身，隨即聯繫美國駐印領事館及當地相關當局。

美方接報後正式以電子郵件告知印度警方要求介入。當地警方隨即採取行動，逮捕了涉嫌性侵的男員工 Vrujesh Kumar，以及涉嫌滅證及禁錮的民宿老闆。

印度官方每年接獲超過 3 萬宗性侵通報，但專家指出，因社會壓力及對報復的恐懼，實際受害人數遠超此數。目前兩名疑犯已被法庭裁定拘禁至 5 月 3 日，案件正進一步調查中，此案亦再度引起國際對印度旅遊安全的關注。