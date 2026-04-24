伊朗局勢 | 特朗普：不急於與伊朗達協議 不會動用核武

美國總統特朗普周四（23日）在其社交平台Truth Social發文表示，自己在結束對伊朗戰事上沒有壓力，不急於同伊朗達成協議，但對伊朗而言「時間緊迫」。另外，特朗普還對記者說，美國不會在對伊朗的戰爭中動用核武。

特朗普在Truth Social強調，時間在美國這邊，說自己「或許是心理壓力最小的那一個。他說：「我有的是時間，但伊朗沒有，時間緊迫！」他並補充道，伊朗的軍隊已被摧毀，「他們的領導人不在了，封鎖嚴密牢固，而且情況只會越來越糟」。

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特朗普強調不會在伊朗戰爭中動用核武。美聯社

特朗普告訴記者，他尋求的是一個「沒有核武器的伊朗」。美聯社

特朗普在白宮與記者談到伊朗局勢。美聯社

「任何人都不應被允許動用核武」

另外，特朗普也在白宮對記者表明，他不會在與伊朗的戰爭中動用核武。

當被問及是否會使用這類武器時，特朗普說：「我為什麼要用核武？我們已經用非常常規的方式徹底擊潰他們，沒用到核武。」

他補充道：「不，我不會用。任何人都不應該被允許動用核武。」

被問及願意為與伊朗達成長期和平協議等候多久時，他回應說：「別催我。」

想同伊朗達成「永久協議」

特朗普表示，他現在就可以同伊朗達成協議，但想要協議「永久」有效，令伊朗永遠沒機會擁有核武器。所以，他不想讓自己太著急，「我們有足夠的時間」。

他同時威脅稱，美方已打擊伊朗大約75%的目標，嚴重削弱其軍事力量。如果伊朗不想達成協議，他就會「用軍事手段完成剩下的事情」。

不容伊朗擁核武

特朗普指，在之前為期兩周的停火期間，伊朗可能「稍微」囤了一些武器，但美軍大約一天內就能將其摧毀。

特朗普告訴記者，他尋求的是一個「沒有核武器，不會試圖炸毀我們一座城市或整個中東的伊朗」。

他又重申自己「完全沒有壓力」，真正承受壓力的是伊朗方面，因為在美國海上封鎖下「無法讓石油恢復運輸，他們的整個石油基礎設施體系都將面臨崩潰邊緣」。

