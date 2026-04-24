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岩手縣森林大火延燒兩日未止 距離民宅僅100米 1800人緊急疏散

即時國際
更新時間：07:26 2026-04-24 HKT
發佈時間：07:26 2026-04-24 HKT

日本岩手縣大槌町發生嚴重森林火災。火勢自22日起從兩處起火點蔓延，至今已燒毀約200公頃林地及7棟建築物。由於火線逼近住宅區，當地政府已對約1800名居民下達避難指示。

受風勢影響火情告急 200公頃林地及7棟建築物焚毀

綜合《日本放送協會》等日媒報道，大槌町於22日先後發生兩起大規模山火。當天下午2時，位於中心西北方的「小鎚地區」首先起火；同晚中心東側的「吉里吉里地區」亦陷入火海。

大槌町公所在23日記者會中證實，受強風及乾旱影響，火勢蔓延極速，其中吉里吉里地區受災最為嚴重，火線與最近的民居僅相距約100米。截至23日上午6時，已有7棟建築物被焚毀，其中包括一棟民宅。

三縣動員自衛隊撲救 救難隊跨縣支援

面對失控火勢，當局於23日凌晨起發動全面地面滅火，岩手縣與自衛隊派出3架直升機灑水，隨後秋田、青森兩縣及自衛隊亦加派5架飛機加入。總務省消防廳更緊急要求宮城縣派遣「緊急消防援助隊」，約100名消防精銳已趕赴現場支援。

目前大槌町已開設3處避難所，針對900戶、約1800名居民發布避難指示。截至現時共有219人進駐避難所，除一名60多歲女性在逃生時跌倒受傷外，暫無重大傷亡報告。

雙重威脅：山火與強震餘震警戒

由於山區地形崎嶇且風向多變，滅火工作面臨極大挑戰。町長平野公三憂心表示，由於近期北海道及三陸外海仍處於強震餘震注意警報期，居民必須同時提高警覺，應對火災與可能發生的強震。當地消防單位呼籲周邊居民緊貼政府廣播及警報資訊，切勿因財物損失而擅自返回火場，以策安全。

 

 

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