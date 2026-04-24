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伊朗局勢｜再有與伊朗有關油輪被扣押 特朗普稱「已完全控制」霍爾木茲海峽 

即時國際
更新時間：06:10 2026-04-24 HKT
發佈時間：06:10 2026-04-24 HKT

美伊戰爭陷入僵局，石油運輸命脈霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）成為雙方博弈的核心籌碼。美國國防部周四（23日）宣布，在印度洋截獲一艘名為「Majestic X」號的油輪。美方指該船並無國籍，且違反國際制裁運送伊朗石油。這是美軍近期一連串海上行動的延續，此前美軍已先後於周二在印度洋登上另一艘無國籍油輪，及於周日在阿曼灣扣留一艘伊朗貨櫃船。

分析：雙重經濟打擊 逼使德黑蘭就範

同日，美國總統特朗普透過社交媒體發出強硬指令，宣布已授權美國海軍擊沉所有布雷船隻，即使是小型快艇亦不例外，此舉被視為美方戰略升級的重要訊號。

下令擊沉小艇 掃雷行動加速 特朗普表示，美軍掃雷艦正全力清理海峽內的障礙，且行動將會持續並進一步加速。他高調宣稱，美國目前已「完全控制」這條戰略水道，並將實施「嚴密封鎖」，直至伊朗願意重返談判桌並與美方達成協議。

有軍事分析指出， 特朗普目前的策略顯然是針對伊朗的兩大經濟命脈：一是伊朗近期向通行海峽船隻徵收的「過路費」，二則是其賴以生存的石油出口收入。特朗普早前接受霍士新聞訪問時直言，美國絕對不會容許伊朗隨意向特定對象出售石油，並以此作為逼使伊朗就範的經濟枷鎖。

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