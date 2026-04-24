伊朗局勢｜伊朗發布蒙面特種兵奪船影片 以色列放話隨時恢復攻擊

中東局勢陷入「非和非戰」的危險僵局。伊朗官方電視台周四（23日）發布一段如電影情節般的作戰影片，展示特種部隊在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）強行登上大型貨輪。與此同時，以色列國防部長放話指已準備好重啟戰端，目標更直指伊朗最高領袖穆傑塔巴。

特種兵繩降奪船 伊朗重申海峽受控

在伊朗官方發布的影像中，多名蒙面士兵駕駛灰色快艇靠近貨輪「MSC Francesca」，隨後沿繩梯攀上船身，持槍進入艙內。影片配以節奏緊張的背景音樂，挑釁意味極濃。德黑蘭方面重申，被扣押的兩艘貨船因未獲許可試圖穿越海峽而「接受法律制裁」，並強調只要美國不解除對伊朗港口的海上封鎖，這條全球能源命脈將持續封閉。

然而，美國總統特朗普在社交媒體反擊，宣稱華府已「完全控制」該海峽，並形容水道已被「封鎖得嚴嚴實實」，除非伊朗達成協議，否則不會放行。美軍周四亦採取行動，在印度洋截獲一艘載有200萬桶原油的超級油輪。

以防長稱獲「綠燈」即發動致命打擊

隨著外交談判陷入停滯，以色列的態度愈趨強硬。國防部長加蘭特（Israel Katz）表示，以軍正等待美國的「綠燈」以恢復攻擊。他公開警告，一旦重開戰火，打擊將是「致命且毀滅性的」，目標包括伊朗最高領袖穆傑塔巴，並聲稱要讓伊朗「回到黑暗時代」。

周四晚間，德黑蘭市內傳出防空系統啟動的火炮聲，梅爾通訊社（Mehr）指軍方正攔截「敵方目標」。雖然具體目標不明，但消息已引發國際油價再度急升。