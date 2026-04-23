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TOP GUN現實版？︱南韓戰機機師扮Tom Cruise 空中倒轉影相致撞機

即時國際
更新時間：12:10 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:10 2026-04-23 HKT

南韓一名戰鬥機機師被指因在駕駛期間拍照，導致空中撞擊事故，被勒令賠償近6萬美元（約46.8萬港元）。

一名空軍發言人周四（23日）在新聞發布會上說：「對2021年發生的這起事故給公眾帶來的擔憂深表歉意。他補充說，其中一名涉事飛行員已被停飛，受到嚴厲的紀律處分，並已退役。

法新社報道，南韓審計監察周三（22日）公開報告，涉案機師於2021年一次飛行中，要另一架飛機的機師和一名同事，用手機為他拍照。當時他的飛行速度高達每小時578公里。

飛機倒轉137°

為獲得更佳效果，該名機師甚至倒轉戰機並貼近另一架飛機飛行，導致判斷失誤，最終戰機左側水平尾翼與對方機翼碰撞。事故未造成人員傷亡，但釀成約8.78億萬韓圜（約466萬港元）損失。

報告稱，肇事機帥的動作未與編隊中其他成員協調；為了將機身頂部拍進鏡頭，飛機「倒轉角度高達137°」。場面與由湯告魯斯主演的電影「TOPGUN」中，其曾倒轉駕駛戰機在另一戰機上飛行同出一轍。

賠償10%維修費

南韓國防部最初要求他負責全部損失，惟經過上訴，委員會酌情將他的賠償責任減至維修總費用的10%，即8800萬韓元。

報告顯示，該機師2010年入伍，長期擔任戰機機師，一直安全駕駛。報告並未說明涉事飛機型號，但韓聯社報道稱，這是一架F-15K戰機。

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