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SONY AI︱機械人實力驚人 職業乒乓球選手驚嘆

即時國際
更新時間：10:55 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:55 2026-04-23 HKT

美聯社報道，日本電子巨頭Sony開發一款名為ACE的機械手臂，並讓其與職業運動員進行對戰。憑著球場周圍設置九個攝影鏡頭，用於追蹤球體上的標記，ACE能精確測量旋轉與軌跡。Sony安排與ACE對賽，多名乒乓球好手都面對巨大壓力，賽後讚嘆其「球技」。

據報道，Sony在東京總部建造了一個奧運標準的乒乓球場。在事先並不了解對手打法風格的情況下，這款機械人在與五名不同精英運動員（定義為接受過超過10年高強度訓練的人）進行對戰，當中包括日本職業選手安藤南（Minami Ando）與曽根翔（Kakeru Sone）。在13場比賽中，ACE贏下7場。而在與兩名參加官方職業聯賽的選手對陣時，Ace在7場比賽中贏下了1場。

SONY 開發AI機械人與職員乒乓球手對戰。美聯社
SONY 開發AI機械人與職員乒乓球手對戰。美聯社

一位參賽選手、曾參加1992年巴塞隆納奧運的仲村錦治郎（Kinjiro Nakamura）表示，他看到Ace完成一記擊球時認為「沒有任何人類能做到這種球，我甚至不認為這是可能的」。

與北京曾舉辦的機械人半程馬拉松不同，要機械人在瞬間反應速度上與職業運動員公平競爭，難度更高。

Sony AI 總裁Michael Spranger認為，速度是當今機械人領域的核心挑戰之一，尤其是在非固定環境中。

他認為，該技術未來有望應用於製造業及其他產業，高速且高感知能力的技術亦可能被軍事領域利用。

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