日機械人擊敗乒球高手 AI競技里程碑 手臂8關節 球場設12攝影機追蹤球體位置和旋轉

日本電子巨頭Sony旗下的Sony AI開發出一款由人工智能（AI）驅動、手臂有八關節的機械人Ace，讓其與精英級球手對戰，擊散了其中3名業餘高手，被譽為AI用於競技運動的里程碑。Ace系統在球場四周設12部攝影機追蹤球體的位置和旋轉，機械臂能回擊超過75%的高旋轉球。多名好手賽後都盛讚Ace的球技。

多年來，AI在棋類遊戲中表現出色，但在講求即時反應的真實物理環境中，人類長期仍佔優。乒乓球運動以其高速度和球體複雜的旋轉而著稱，一直被認為是一項極具挑戰性的運動。這台名為Ace的AI機械人由Sony AI的研究人員製造，他們認為Ace的成就，可媲美IBM「深藍」電腦1997年擊敗國際象棋大師卡斯帕羅夫，以及Google旗下AI公司DeepMind的AlphaGo系統，在2016年擊敗南韓圍棋名將李世石的里程碑式成就。

Sony AI首席科學家斯通表示：「這項突破的意義遠不止於乒乓球。一旦AI能夠在這些條件下達到專家級的水平，它將開啟一扇通往全新現實應用領域的大門，而此等應用之前是遙不可及的。」他又說：「這代表了AI研究的一個里程碑時刻。」

Sony開發的AI機械人Ace與一名精英球手對戰。美聯社

Ace系統在球場裏四周設有多部攝影機，以追蹤球體的位置和旋轉。Sony AI

Sony AI

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與5精英級業餘選手較量

在乒乓球運動的最高水準比賽中，球速可超過時速72公里，兩次擊球之間的間隔可以不到半秒。為了跟上球速，Ace依靠9個高速攝影機追蹤乒乓球的位置，還有另外3套特殊的「事件驅動型」攝影機系統追蹤球面的標記，判讀旋轉的速度和方向。它們並非拍攝普通照片，而是記錄光線發生的微小變化，即使在極高速下也能跟上球的蹤跡。有關資訊會發送到一台電腦（那電腦透過數千小時的虛擬乒乓球練習來學習這項運動），然後，八關節機械手臂執行擊球動作（該機械手臂的設計使其能夠以人類球員的速度和範圍移動）。整個過程可在不到一秒的時間內完成。

Sony在東京總部建造了一個奧運標準的乒乓球場。在按照官方規則與五名精英級業餘選手（定義為接受過超過10年高強度訓練的人）進行的比賽中，Ace擊敗了其中三人。它能夠回擊超過75%的高旋轉球，並且能夠適應一些偶然情況，例如球體擦網。Ace還與兩名職業球手安藤南與曾根翔比賽。Ace最終輸給這兩位選手，但在7場比賽中贏下了1場。

能適應擦網回擊高旋球

美聯社提到，北京日前舉行的人形機械人半程馬拉松賽中奪冠機械人跑速甚至超過人類半馬世界紀錄；然而，要機械人在瞬間反應能力上與職業運動員公平競爭，難度更高。Ace的出色表現主要歸功於其能夠產生不同類型的旋轉及回球的穩定性，而非使用比人類更快的擊球速度。在一次比賽中，它甚至打出了一個人類專家認為不可能做到的旋轉球。曾出戰1992年奧運的乒乓健將仲村錦治郎在觀看Ace提前攔截來球並施加下旋後說道：「其他人根本做不到。我以前認為這是不可能的。但既然它能做到，那就意味着人類也有可能做到。」

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