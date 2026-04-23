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世界盃2026︱特朗普特使：讓意大利代替伊朗出賽

即時國際
更新時間：09:45 2026-04-23 HKT
發佈時間：09:45 2026-04-23 HKT

2026世界盃即將於6月舉行。美國總統特朗普的高級特使保羅·贊波利（Paolo Zampolli）向國際足協（FIFA）提議，讓意大利取代伊朗參賽。

《金融時報》周三（22日）報道，此項計劃旨在修復特朗普與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之間的緊張關係。報道援引知情人士消息稱，兩人此前因特朗普在伊朗戰爭問題上攻擊教宗良十四世而產生隔閡。

意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。路透社
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。路透社
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。路透社
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。路透社
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。美聯社
意大利連續3屆無緣世界盃決賽周。美聯社

相關新聞：特朗普批教宗支持伊朗擁核狂言「當選全靠我」 良十四世：不想與他辯論

美國特使贊波利證實，已向特朗普和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）建議由意大利取代伊朗參加世界盃。贊波利指出，自己作為一名意大利裔，能在美國主辦的賽事中看到藍衣軍團是我的夢想。憑借四座世界冠軍，他們的能力足以證明其入選的合理性。

白宮、國際足協、意大利足協及伊朗足協均未立即回應路透社的置評請求。

早前舉行的世界盃歐洲區外圍賽路徑A決賽，意大利與波斯尼亞在法定時間和加時俱賽和1:1，最終互射12碼輸1:4，連續3屆無緣世盃決賽周。
 

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