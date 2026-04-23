印尼部長否認排華強姦事件 法院駁回民間訴訟

印尼文化部長法德利去年公開否認1998年印尼排華暴亂中發生針對華裔女性的大規模強姦事件，引起一個公民聯盟和國際特赦組織不滿，對法德提出訴訟，指他「歪曲歷史事實，抹殺了受害者的苦難」。但法院周二駁回訴訟，「不予受理」。

印尼1998年爆發的排華暴亂由當時經濟危機及民眾對貪腐的不滿引發，有示威者轉而將怒火轉向華僑，當地華人常被貼上富裕商賈或金融掌控者等標籤。數以百計華人擁有的房屋和商店遭洗劫、焚毀。據稱由軍中惡勢力率領的施暴團夥更在雅加達街頭橫行。一份事實調查報告紀錄指，當時至少發生52宗強姦案。這場暴亂被視為導致獨裁者蘇哈托下台的導火線之一。然而，法德利去年接受當地媒體訪問時說：「真的發生了大規模強姦嗎？誰說的？沒有證據。」

指抹殺受害者的苦難

國際特赦組織及印尼前總檢察長馬祖基等組成的公民社會聯盟，對法德利提起訴訟，指控他「歪曲歷史事實，抹殺受害者的苦難」。但經過7個多月的審理，雅加達州行政法院作出有利於部長的裁決，宣布對原告的訴訟請求「不予受理」，原告並被勒令支付訟費23.3萬印尼盾(105港元)，但法院沒有說明裁決理由。

國際特赦組織表示失望：「1998年5月強姦案的倖存者仍在為正義而戰，然而國家卻允許這種嚴重侵犯人權的行為繼續存在，且毋須承擔任何責任。」