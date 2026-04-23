日男網上「劇透」被判監一年半、罰款五萬 日本首例

「劇透」都要坐監？日本動漫與電影文化盛行，日本當局對版權保護再有新突破。東京地方法院近日在一項具里程碑意義的判決中，判定一名39歲日本男子竹內涉（Wataru Takeuchi）因在其網站發布極度詳盡的「劇透文章」，構成侵害著作權罪，判處一年半徒刑，並處以6,300美元（約5萬港元）罰款。此案為日本首例針對純文字劇情摘要判刑的案例。

文章過於詳盡 構成非法「改編」

據《Tom's Hardware》報道，被告經營的網站專門分享電影與動漫的劇情摘要，內容往往完整描述整個故事脈絡。檢方主張，文章細節過於詳盡，令讀者閱畢後認為無需再觀賞原作，實質上「盜取」了著作權人的潛在銷售利益。根據日本法律，保留原作基本特徵且未獲授權的創意修改可被歸類為「改編」，檢方認定這些劇透文章已構成非法的「改編版本」。

《哥斯拉-1.0》劇照。

一名日本男子因在網上「劇透」，被法庭判監一年半、罰款五萬，成日本首例。Alamy示意圖

此項判例確立了在日本法律下，若劇情摘要過於詳盡且未經補償或授權，將須負上侵害著作權的法律責任，對網絡內容創作者及相關網站經營者敲響警鐘。Alamy 示意圖

本案由日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（CODA）代表角川（KADOKAWA）及東寶（Toho）提出起訴。涉案作品包括2018年播出的動畫《Overlord》及2023年橫掃全球的電影《哥斯拉-1.0》。

網站廣告牟利成定罪關鍵

儘管辯方辯稱僅閱讀文字無法完全掌握作品特徵，但法庭最終採納檢方觀點。判決指出，定罪關鍵在於被告網站設有廣告牟利，將受版權保護的內容轉化為金錢利益。據報，竹內涉在2023年透過網站廣告收入進帳近24萬美元（約187萬港元）。

過去 CODA 曾成功打擊 YouTube 上常見的「X分鐘看完整部電影」系列短片，如今判決將保護範圍延伸至文字領域。此項判例確立了在日本法律下，若劇情摘要過於詳盡且未經補償或授權，將須負上侵害著作權的法律責任，對網絡內容創作者及相關網站經營者敲響警鐘。